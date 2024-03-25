Зеленского обвинили в уклонении от ответственности за мобилизацию

По его словам, ВСУ нужно много людей, но даже в партии «Слуга народа» многие выступают против закона, подчеркивая, что он противоречит конвенции ЕС о правах человека.

«Зеленский не хочет брать на себя ответственность за мобилизацию и говорит о том, что это - ответственность министерств», - пояснил украинский парламентарий.

А министры, в свою очередь, тоже боятся «обжечь руки» и скидывают ответственность на парламент, подытожил Княжицкий.

Рада Украины также рассмотрит законопроект об упразднении категории «ограниченно годных» к воинской служб е. Украинцев, которые имеют такой статус, вновь отправят на медкомиссию.