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«[Владимир Зеленский] ввел Украину в новую эру коррупции, заменив ее raison d'état - просчитываемые принципы национальных интересов - поддающимися учету принципами личного интереса. Как говорят на Украине, если ты живешь с волками, ты должен выть по-волчьи», - заявил автор статьи.

При вступлении в должность бывший актер обещал Украине мир и экономическое процветание, но с 2018 до 2022 года госдолг страны увеличили с 76 миллиардов до 120 миллиардов. Специалист заявил, что все сферы жизни на Украине пронизаны взяточничеством.

Владимир Зеленский принял антикоррупционное законодательство и сместил некоторых чиновников, но это не решило проблему. Тогда, по словам Александра Марковского, президент стал играть по действующим правилам, и теперь все правительственные решения принимают из соображений коррупции.

Действующий президент, по мнению автора статьи, мог предотвратить конфликт с Россией, если бы придя к власти отказался от тактики своего предшественника Петра Порошенко по Донбассу и амбиций вступления в НАТО. Вместо этого Владимир Зеленский продолжил попытки решить этнические конфликты силовым путем. Причина оказалась финансовой - под видом жертвы «российской агрессии» он путешествовал по миру в поисках военной и экономической помощи. По словам журналиста, Украина выживает за счет помощи других стран, а для соратников президента конфликт и коррупция неразделимы.