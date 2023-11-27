Зеленского назвали самым влиятельным человеком года в Европе, у которой он клянчит деньги

«В общих чертах происходит переосмысление того, что значит быть европейцем, и во многом это заслуга украинского комика, ставшего президентом. <…> Что сделал Зеленский, так это убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной», - говорится в публикации.

Составители рейтинга заметили также, что украинский лидер в своих выступлениях смог «перенести конфликт на Запад», убедив его в том, что это и их битва, что «дает ему право заставлять Европу делать то, что он хочет».

Между тем, хотя Зеленский продолжает клянчить у Запада деньги и вооружение, он все больше отворачивается от нее, сосредотачиваясь на палестино-израильском конфликте. Вероятно, признание «влиятельности» украинского президента - отголоски прошлых месяцев, когда все внимание мира еще было сосредоточено на этой стране, и Европа действительно была вынуждена «делать то, что он хочет».