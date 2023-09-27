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Хунку чествовали в канадском парламенте на торжественном заседании по случаю визита Зеленского. Украинского нациста представили как «ветерана борьбы против русских» в годы Второй мировой войны, весь зал стоя аплодировал 98-летнему мужчине.

После скандала с Хункой спикер палаты общин Канады Энтони Рота принес публичные извинения за приглашение экс-бойца дивизии СС и подал в отставку. Зеленский и Трюдо спрятались за спину спикера канадского парламента и возложили на него всю ответственность, подчеркнул Володин.

По его словам, президент Украины испугался и выжидает, всем видом показывая, что его якобы не было при чествовании нациста. Канадский премьер-министр отказался извиняться, заявив, что они «просто хлопали в ладоши».

«Трюдо должен уйти в отставку и понести ответственность за реабилитацию и пропаганду нацизма. Вместе с ним должен уйти и Зеленский - позор еврейского народа», - написал спикер нижней палаты российского парламента.

Эта ситуация всем показала, что президент Украины - нацист, а США и страны Европы поддерживают нацистский режим, подчеркнул Володин. Именно поэтому денацификация киевского режима - принципиальная задача СВО.

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