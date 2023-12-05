Поводом для возмущения и критики Зеленского, как сообщил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, стало переименование улицы в честь коменданта украинской вспомогательной полиции города Ровно Омеляна Грабца, причастного к массовому убийству евреев в годы Великой Отечественной войны.

«Раввин Асман сейчас вместе со своей семьей в заложниках у нацистов в Киеве, поэтому он меня попросил как лидера Антифашисткого движения на Украине написать его позицию», - пояснил он.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский взял линию на уничтожение врагов и противников любыми способами. Он отметил, что заявления, интервью и действия украинского лидера говорят о том, что остаться должны лишь его приверженцы и последователи.