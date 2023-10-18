Зеленский заявил о готовности баллотироваться на следующих выборах

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Он отметил, что президентские выборы можно провести и в условиях военного положения, если Рада примет такой закон. Зеленский готов пойти на второй срок вопреки собственным более ранним обещаниям. Он соглашается на это «под давлением Запада» и готов на все ради победы, отметило агентство.

При этом желающих занять пост украинского президента хватает и без него. Ранее о том, что, возможно, будет участвовать в выборах, заявлял мэр Киева Виталий Кличко. Если это произойдет, он станет одним из ключевых конкурентов Зеленского наряду с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истечет 20 мая 2024 года. Против проведения очередных выборов выступают 63,8% жителей страны, из которых 36% указывают, что на это просто нет денег.