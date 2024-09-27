Зеленский задержался в США ради встречи с Трампом

Зеленский должен был покинуть Соединенные Штаты, однако решил изменить дату отъезда, чтобы встретиться с Трампом. Ранее бывший глава Белого дома заявил, что утром в пятницу увидится с политиком в своей резиденции Trump Tower в Нью-Йорке.

До этого Трамп опубликовал письмо от Зеленского, в котором украинский президент попросил организовать их встречу. Источник CNN подтвердил, что Зеленский действительно продлил свой визит ради этой цели.

Ранее с Зеленским встретилась кандидат от Демократической партии на пост главы США Камала Харрис. Основными темами переговоров стали вопросы военной помощи Киеву и поддержки энергетической системы Украины.