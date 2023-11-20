«Президент остро обеспокоен „феноменом Черчилля“», - указало издание.

Явление назвали в честь бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, возглавлявшего правительство страны в годы Второй мировой войны. Несмотря на ее итоги, Черчилль не смог обеспечить победу Консервативной партии на последующих выборах.

Хотя Зеленский назвал неуместными выборы на Украине будущей весной, у него возникли опасения насчет политического единства страны во время конфликта.

На Украине заговорили о разногласиях между президентом и главкомом ВСУ Валерием Залужным , отметили «Известия». По данным The Guardian, некоторые украинские политики уже предложили вернуться к вопросам компетентности Зеленского после завершения конфликта.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин ранее объяснил, почему президент Украины не хочет проводить выборы. По словам Гагина, для Зеленского это вопрос жизни и смерти.