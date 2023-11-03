03 ноября 2023, 22:56

Зеленский выполнил подписал закон о нацменьшинствах

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Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах, выполнив рекомендацию Еврокомиссии. Об этом глава страны сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Подписал сегодня важный закон о национальных общинах. Реализовали еще один критерий нашей евроинтеграции», - объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что документ несет в себе дополнительные гарантии для национальных меньшинств в стране. Также принятый закон повышает вероятность присоединения Украины к ЕС.

Ранее стало известно, что в случае вступления в Евросоюз у государства появится право на получение выплаты размером около 186 миллиардов евро. Деньги должны выплачивать в течение семи лет после присоединения к ЕС. Согласно документам совета Евросоюза, если Украина окажется среди участников союза, то это обернется глубокими финансовыми трудностями для бюджета объединения.

Владимир Зеленский Законы Еврокомиссия Евросоюз Украина
03 ноября 2023, 21:12
Лидер «Хезболлы» не исключил вероятность широкомасштабной войны с Израилем
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Риск полномасштабного военного противостояния между «Хезболлой» и Израилем реален, заявил генсек ливанского шиитского движения Хасан Насрулла. Сегодня он впервые с момента обострения палестино-израильского конфликта выступил публично, об этом сообщило РИА «Новости».

«Есть обеспокоенность в связи с возможностью того, что этот фронт скатится до дополнительной эскалации или широкомасштабной войны. Эта вероятность реальна, это может произойти. Израиль должен все это учитывать», - заявил Насрулла.

Лидер движения подчеркнул, что «Хезболла» участвовала в боевых действиях против Израиля с 8 октября. «Хезболла» подвергает себя риску, однако он оправдан, объяснил Насрулла - боевикам удалось стянуть к границе с Ливаном треть Армии обороны Израиля.

Нападение Израиля на Ливан станет самой большой глупостью , подчеркнул генсек. Соединенным Штатам на угрозы удара по позициям «Хезболлы» Насрулла ответил, что в этом случае пострадают интересы США и их военные. Лидер шиитского движения призвал арабские страны прекратить поставлять нефть в Израиль, чтобы прекратить нападение ЦАХАЛ на сектор Газа.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
03 ноября 2023, 20:44
Пункт пропуска «Ивангород» на границе с Эстонией закроют
РИА «Новости»
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Пункт пропуска «Ивангород» на границе Ленинградской области и Эстонии закроют на ремонт через три месяца. Об этом написал ТАСС со ссылкой на распоряжение председателя правительства Михаила Мишустина.

«Временно закрыть автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации „Ивангород“», - поручил он.

Реконструкция на пропускном пункте для авто начнется с 1 февраля 2024 года. Пешеходная зона будет открытой. Министерству иностранных дел России поручили уведомить эстонскую сторону о принятом решении.

Ранее Эстония хотела закрыть границу для россиян. Демонтаж памятника Т-34 в Нарве стал для страны «хорошим поводом» продолжить эту практику. Прибалтийское государство использовало любую возможность, чтобы попытаться надавить на Россию. Тогда передвижение через пункт пропуска в районе Ивангород-Нарва ограничивали на неопределенный срок.

Россия Эстония МИД РФ
03 ноября 2023, 20:06
Минимум 15 человек погибли при ударе Израиля по окрестностям больницы «Аш-Шифа» в Газе — СМИ
unsplash.com
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Не менее 15 человек погибли при бомбардировке израильскими военными территории, прилегающей к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Десятки людей получили ранения, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Практически одновременно с ударом по центральной больнице в анклаве ЦАХАЛ атаковал с воздуха район близ медицинского учреждения «Аль-Кудс» и подъезд к госпиталю.

Директор «Аш-Шифа» сообщил телеканалу Al Hadath , что во время удара рядом с медучреждениями находились машины скорой помощи. Они были готовы доставить раненых палестинцев к КПП «Рафах».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирия в секторе Газа не будет без освобождения заложников. По его словам, ЦАХАЛ продолжит воевать со всей мощью.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло утром 7 октября. Боевики движения ХАМАС выпустили по территории Израиля тысячи ракет. В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», а затем объявил о полной блокаде сектора Газа.

Больницы Конфликт Израиля и Палестины
03 ноября 2023, 19:24
Нетаньяху исключил перемирие в Газе без освобождения заложников
unsplash.com
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Перемирия в секторе Газа не будет без освобождения заложников. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил ТАСС.

Израильская сторона продолжит воевать со всей мощью. Власти выступают против передачи денег сектору Газа, заявил глава правительства страны.

«Мы отказываемся от гуманитарного перемирия, которое не подразумевает освобождение заложников», - подчеркнул Нетаньяху.

Он добавил, что высоко ценит позицию Соединенных Штатов в отношении эскалации конфликта. Нетаньяху выразил слова благодарности за визиты в Израиль Блинкена и поддержку со стороны американского лидера Джо Байдена.

Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что руководство Израиля не планировало брать Газу под свой контроль. Он также указал на недопустимость сохранения власти палестинского движения ХАМАС над анклавом.

США Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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