Зеленский выполнил подписал закон о нацменьшинствах

«Подписал сегодня важный закон о национальных общинах. Реализовали еще один критерий нашей евроинтеграции», - объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что документ несет в себе дополнительные гарантии для национальных меньшинств в стране. Также принятый закон повышает вероятность присоединения Украины к ЕС.

Ранее стало известно, что в случае вступления в Евросоюз у государства появится право на получение выплаты размером около 186 миллиардов евро. Деньги должны выплачивать в течение семи лет после присоединения к ЕС. Согласно документам совета Евросоюза, если Украина окажется среди участников союза, то это обернется глубокими финансовыми трудностями для бюджета объединения.