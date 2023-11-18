Зеленский ввел санкции против благотворительных фондов в России

Под новые санкции Зеленского попали глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Крыма Сергей Аксенов, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, ряд бывших украинских чиновников, в том экс-премьер Украины Николай Азаров, а также бывший депутат Верховной рады Олег Царев. Многие лица из нового списка уже фигурировали ранее в других санкционных реестрах Украины.

Санкции Зеленский ввел на пять и 10 лет. Активы подсанкционных лиц и организаций заблокируют, также предусмотрено ограничение торговых операций и запрет на вывод капитала за пределы Украины.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил добавить в 12-й санкционный список 120 лиц и компаний, которые помогали проводить выборы в новых регионах России или имели отношение к армии, ВПК и цифровому сектору. Также еврочиновник призвал ужесточить потолок цен на нефть и принять новые торговые ограничения.