16 августа 2024, 00:08

Зеленский все знал. Во Франции призвали отвернуться от Украины из-за диверсии на «СП»

РИА «Новости»
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Власти Украины знали о подготовке подрыва газопроводов в Балтийском море. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X уличил президента Владимира Зеленского во лжи и призвал Запад прекратить его поддерживать.

По мнению политика, украинский лидер не только знал о готовящейся диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», но и санкционировал ее. Филиппо уверен, что за подрывом стоял НАТО.

«Тот клялся всем возможным богам, что он „ничего не знает“, что „это была Россия“ и так далее. <…> А мы продолжаем финансировать и вооружать этого негодяя?! Эта диверсия - война против нас!» - заявил он.

После того, как Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест главного подозреваемого в подрыве газопроводов, украинского дайвера , в США вышла статья с рассказом о подготовке операции.

RT сообщил, что журналисты назвали инициатором диверсии бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и раскрыли роль Польши в этом преступлении.

Владимир Зеленский Газопровод Северный поток — 2 Взрывы Франция Северный поток
15 августа 2024, 23:47
Названо место образования астероида — убийцы динозавров
Pixabay
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Ученые давно пришли к выводу, что динозавры погибли в результате столкновения Земли с большим астероидом. Но место происхождения космического тела всегда оставалось предметом спора, который предварительно завершился. Подробности журналу Newsweek рассказал профессор-исследователь геохимии Брюссельского свободного университета Стивен Годерис.

Он пояснил, что на месте падения астероида образовался огромный кратер, который находится на недалеко от побережья полуострова Юкатан в Мексике. Сам космический объект сгорел после удара, но на дне кратера остались его следы, которые ученые исследовали.

Выяснилось, что в нем было большое количество углерода и изотопов рутения. Такой состав свойственен для космических тел, сформированных более 500 миллионов лет назад за пределами Юпитера, который тогда быстро увеличивался в размере и, возможно, поменял маршрут астероида, отправив его к Земле.

«Современные модели предполагают, что это, вероятно, связано с быстрым ростом Юпитера, который предотвратил крупномасштабную миграцию материала изнутри и за пределы его орбиты», - заявил Гродерис.

Результаты своего исследования ученый опубликовал в научном журнале Science, фактически опровергнув теорию, что динозавры погибли от столкновения с ледяной кометой.

В конце февраля этого года группа ученых из Китая, США и Европы на основе обнаруженных окаменелостей воссоздали внешний вид морской рептилии, которая обитала на Земле 240 миллионов лет назад. Получившийся зверь напомнил многим дракона с китайских гравюр. Примечательно, что останки рептилии нашли в провинции Гуйчжоу в 2003 году.

Исследования США Ученые Космос
15 августа 2024, 20:17
«Не знают сами, что творят». Лукашенко обрушился на Литву за новый запрет для авто
Unsplash
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Литовское правительство повело себя безответственно, запретив въезд всем машинам из Белоруссии. Это ограничение лишь пойдет на пользу Союзному государству, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» президент Александр Лукашенко. Его процитировало БелТА.

«Они не знают сами, что творят. Это безумцы, самые настоящие безумцы. <…> Если бы там были ответственные политики, мы могли бы обсуждать их политику. Но там ответственных политиков нет», - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что новый запрет пойдет на пользу Союзному государству. Он объяснил, что прекратится «экономический туризм», когда россияне и белорусы вывозили деньги за рубеж.

С 16 августа в Литве отменят исключения в запрете на въезд машин с белорусскими номерами. Пограничники не пустят авто, независимо от гражданства, визы или вида на жительство владельца и водителя транспортного средства.

Белоруссия Литва Александр Лукашенко Санкции Машины Союзное государство
15 августа 2024, 20:13
Молдавские политики прибыли в Россию для участия в съезде движения «Победа»
РИА «Новости»
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Прибывшие в Москву глава Гагаузии Евгения Гуцул и кандидат в президенты Молдавии Василий Боля станут участниками открытия культурно-образовательного центра республики в российской столице, а также примут участие в третьем съезде оппозиционного блока «Победа» предпринимателя Илона Шора. Об этом сообщил ТАСС.

По данным агентства, главной темой встречи политического объединения станет мобилизация сторонников перед президентскими выборами в Молдавии, которые пройдут 20 октября. Голосование за пост главы республики совместят с референдумом о евроинтеграции республики.

Объединивший молдавскую оппозицию политический блок «Победа» появился в конце апреля. Его основателем и создателем стал бежавший из Молдавии политик Илан Шор. Первый съезд нового движения прошел в Москве. После возвращения в Молдавию оппозиционеров в аэропорту Кишинева задержали силовики.

Генеральный прокурор Молдавии Ион Мунтяну объявил, что сторонникам «Победы» грозит уголовное дело о государственной измене.

Молдавия Россия Москва
15 августа 2024, 15:33
Группа вандалов осквернила советские памятники в Словакии
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Неизвестные раскрасили в цвета украинского флага стоящие в словацком селе Даргов танк Т-34 и самоходную артиллерийскую установку Су-100, посвященные памяти советских воинов-освободителей. За очистку памятников взялись активисты местного объединения «Брат за брата». Кадры с места опубликовала пресс-служба посольства России.

Дипломаты поблагодарили неравнодушных активистов за бережное отношение к памяти советских героев.

«Признательны нашим словацким друзьям за бережное отношение к памяти советских героев-освободителей», - указали в сообщении.

Как напомнили «Известия» , около села Даргов на рубеже 1944–1945 года советская армия вступила в кровопролитные бои с немецкими захватчиками за освобождение населенных пунктов.

В середине июля неизвестные оставили оскорбительные надписи на памятнике героя СССР летчика Анатолия Брандыса в Днепропетровске. Уроженец города получил свое звание за подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны. Власти города смыть краску не смогли и закрыли оскорбительные надписи скотчем.

Вторая мировая война Памятники Вандализм Словакия

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