По мнению политика, украинский лидер не только знал о готовящейся диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», но и санкционировал ее. Филиппо уверен, что за подрывом стоял НАТО.

«Тот клялся всем возможным богам, что он „ничего не знает“, что „это была Россия“ и так далее. <…> А мы продолжаем финансировать и вооружать этого негодяя?! Эта диверсия - война против нас!» - заявил он.

После того, как Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест главного подозреваемого в подрыве газопроводов, украинского дайвера , в США вышла статья с рассказом о подготовке операции.

RT сообщил, что журналисты назвали инициатором диверсии бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и раскрыли роль Польши в этом преступлении.