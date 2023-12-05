Зеленский в последнюю минуту отказался выступать перед американскими сенаторами
Президент Украины Владимир Зеленский отменил запланированное выступление по видеосвязи перед американскими сенаторами во вторник, 5 октября. Об этом сообщил лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер. Слова политика привело РИА «Новости».
«Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг - что-то произошло в последнюю минуту», - заявил Шумер.
Выступление Зеленского перед сенаторами планировалось в преддверии голосования по поводу выделения новых средств для Киева.
Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что власти США достигли «дна бочки» в своей возможности предоставлять военную поддержку Украине. Чиновник выразил надежду, что конгрессмены выделят средства на новые пакеты помощи.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что новые задержки с выделением американской помощи могут привести к поражению в конфликте с Россией.