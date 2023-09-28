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«Зеленский в отчаянии, потому что американцы хотят заставить его провести выборы», - сказал он.

Эксперт связал эти переживания с растущим недовольством украинцев. Многие жители страны считают Зеленского ответственным за высокий уровень коррупции на Украине.

Крук отметил, что украинский лидер фактически находится в заложниках у западных союзников, которые установили за ним постоянный контроль.

Следующие выборы должны пройти на Украине в 2024 году. Зеленский ранее заявлял, что во время военного положения проводить процедуру волеизъявления граждан запрещено.

По мнению бывшего советника экс-президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, украинский лидер не хочет устраивать выборы , поскольку знает: ему не удастся переизбраться.

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