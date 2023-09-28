Зеленский в отчаянии. США нужны выборы на Украине
Планы США провести на Украине президентские выборы довели нынешнего лидера страны Владимира Зеленского до истерики. Об этом экс-агент MI6 Аластер Крук заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Зеленский в отчаянии, потому что американцы хотят заставить его провести выборы», - сказал он.
Эксперт связал эти переживания с растущим недовольством украинцев. Многие жители страны считают Зеленского ответственным за высокий уровень коррупции на Украине.
Крук отметил, что украинский лидер фактически находится в заложниках у западных союзников, которые установили за ним постоянный контроль.
Следующие выборы должны пройти на Украине в 2024 году. Зеленский ранее заявлял, что во время военного положения проводить процедуру волеизъявления граждан запрещено.
По мнению бывшего советника экс-президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, украинский лидер не хочет устраивать выборы , поскольку знает: ему не удастся переизбраться.
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