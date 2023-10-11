«Зеленский в отчаянии». Попытки Украины найти оружие раскрыли в США
Украинские власти хотят раздобыть новые партии оружия для контрнаступления на Вооруженные силы России после неудачной летней кампании. Об этом сообщило издание ABC News.
«Украина отчаянно ищет больше оружия, чтобы помочь своим войскам отбить позиции у российских подразделений до того, как земля станет рыхлой и топкой», - указали в статье.
По данным издания, президент Владимир Зеленский в среду побывал в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, поскольку обеспокоен слабеющей помощью со стороны стран Запада.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее пообещал Зеленскому, что блок не перестанет помогать Киеву. Вот только некоторые страны - участницы Североатлантического альянса уже не верят в победу Украины. К тому же солдаты ВСУ недовольны собственным командованием. Их отправляют в бой, не давая им возможности на отступление.
Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб ранее предположил, что затягивание конфликта закончится катастрофическим сокращением населения Украины.