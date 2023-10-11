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«Украина отчаянно ищет больше оружия, чтобы помочь своим войскам отбить позиции у российских подразделений до того, как земля станет рыхлой и топкой», - указали в статье.

По данным издания, президент Владимир Зеленский в среду побывал в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, поскольку обеспокоен слабеющей помощью со стороны стран Запада.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее пообещал Зеленскому, что блок не перестанет помогать Киеву. Вот только некоторые страны - участницы Североатлантического альянса уже не верят в победу Украины. К тому же солдаты ВСУ недовольны собственным командованием. Их отправляют в бой, не давая им возможности на отступление.

Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб ранее предположил, что затягивание конфликта закончится катастрофическим сокращением населения Украины.