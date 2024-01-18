Зеленский в Давосе запретил украинцам дышать

«Нельзя просто дышать воздухом, у нас война, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт», - сказал глава государства в ответ на вопрос об ужесточении мобилизации.

На форуме в Давосе Зеленский отметился несколькими скандальными заявлениями. Он заочно нахамил премьер-министру Китая Ли Цяну.

В СМИ появилась информация, что украинская сторона хотела организовать встречу Зеленского с Ли Цяном, но КНР ответила отказом. Комментируя это, украинский президент заявил, что и не собирался встречаться с китайским премьером, так как это чиновник не его уровня.

На форуме Зеленский также предложил бывшему президенту США Дональду Трампу «сначала думать, а потом говорить». А еще признал, что ресурсов мирового ВПК не хватит на противостояние с Россией.