Зеленский удивил журналистов неожиданной просьбой

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«Не под камеры он сказал нам: молчите до победы», - сказала она.

Мостовая выразила мнение, что, если молчать, Украине не удастся добиться победы на фронте.

«Президент решил сказать это не под запись после публикации резонансного материала о ценах на продукты для Министерства обороны. Он просто призвал нас молчать вместо того, чтобы власти занялись этим вопросом», - добавила журналистка.

Ранее в отставку с поста министра обороны Украины на фоне коррупционных скандалов подал Алексей Резников, его должность занял бывший депутат Рады Рустем Умеров. Одним из первых его приказов стало проведение аудита в ведомстве.

Сам Зеленский заявлял, что за распространением слухов о масштабах коррупции на Украине стоит Россия.