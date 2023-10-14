Зеленский удивил журналистов неожиданной просьбой
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от журналистов не писать материалы о коррупции в стране, пока не завершились боевые действия. Об этом изданию New Voice сообщила журналистка Юлия Мостовая.
«Не под камеры он сказал нам: молчите до победы», - сказала она.
Мостовая выразила мнение, что, если молчать, Украине не удастся добиться победы на фронте.
«Президент решил сказать это не под запись после публикации резонансного материала о ценах на продукты для Министерства обороны. Он просто призвал нас молчать вместо того, чтобы власти занялись этим вопросом», - добавила журналистка.
Ранее в отставку с поста министра обороны Украины на фоне коррупционных скандалов подал Алексей Резников, его должность занял бывший депутат Рады Рустем Умеров. Одним из первых его приказов стало проведение аудита в ведомстве.
Сам Зеленский заявлял, что за распространением слухов о масштабах коррупции на Украине стоит Россия.