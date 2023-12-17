Зеленский стал «жертвой» внутренней американской политики — СМИ

Источник издания рассказал о состоянии украинского лидера во время поездки. По его словам, перед прибытием в американскую столицу Зеленский выглядел «спокойным, собранным, но по понятным причинам удрученным». Президенту Украины пришлось в США участвовать в спорах и пытаться «решить внутренние противоречия» между демократами и республиканцам.

Собеседник газеты отметил, что Зеленский выразил беспокойство и потерял свой «обычный энтузиазм» из-за того, что американские политики поставили украинское руководство в опасное положение и втянули в противостояние партий перед выборами.

Президенту Украины не удалось во время визита в Вашингтон уговорить конгресс выделить государству дополнительный транш в 61 миллиард долларов, заявили СМИ. Американские законодатели 15 декабря уйдут на рождественские каникулы и вернутся к вопросу поддержки украинского руководства только в 2024 году.