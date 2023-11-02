Зеленский стал посмешищем на Западе — экс-советник главы Пентагона
Президент Украины Владимир Зеленский перестал быть «героем» на Западе и завоевал плохую репутацию. Об этом на YouTube-канале норвежского политолога Гленна Дизена заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, украинский лидер превратился в посмешище и объект презрения в глазах жителей Запада. Макгрегор добавил, что Украина проиграет конфликт с Россией. Он напомнил о колоссальных потерях ВСУ и заявил о скором конце режима Зеленского.
«Теперь над ним глумятся, он стал объектом презрения. С ним покончено», - подчеркнул экс-советник главы Пентагона.
Он предположил, что США продолжат финансировать Украину, но это ей не поможет. Поддержка ВСУ прекратится после американских выборов, указал Макгрегор.
Ранее о скором поражении Украины заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он указал на необходимость прекращения финансовой поддержки ВСУ со стороны Запада. Филиппо также призвал европейских политиков признать невозможность победы Украины в конфликте.