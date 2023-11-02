02 ноября 2023, 10:27

Зеленский стал посмешищем на Западе — экс-советник главы Пентагона

РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский перестал быть «героем» на Западе и завоевал плохую репутацию. Об этом на YouTube-канале норвежского политолога Гленна Дизена заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, украинский лидер превратился в посмешище и объект презрения в глазах жителей Запада. Макгрегор добавил, что Украина проиграет конфликт с Россией. Он напомнил о колоссальных потерях ВСУ и заявил о скором конце режима Зеленского.

«Теперь над ним глумятся, он стал объектом презрения. С ним покончено», - подчеркнул экс-советник главы Пентагона.

Он предположил, что США продолжат финансировать Украину, но это ей не поможет. Поддержка ВСУ прекратится после американских выборов, указал Макгрегор.

Ранее о скором поражении Украины заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он указал на необходимость прекращения финансовой поддержки ВСУ со стороны Запада. Филиппо также призвал европейских политиков признать невозможность победы Украины в конфликте.

США Владимир Зеленский Пентагон Украина
02 ноября 2023, 11:03
США начали готовиться к кибератакам Ирана — СМИ
Freepik
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Соединенные Штаты готовятся к вероятным кибератакам со стороны Ирана и связанных с ним ближневосточных группировок. Об этом написала газета Politico, сославшись на источники.

Соединенные Штаты готовятся к вероятным кибератакам со стороны Ирана и связанных с ним ближневосточных группировок. Об этом написала газета Politico , сославшись на источники.

В США предполагают, что хакеры могут атаковать «критически важные системы» - в том числе водо- и электроснабжения - стран, поддерживающих Израиль в конфликте на Ближнем Востоке, а также распространять дезинформацию через прокси-серверы. Правда, разведданных о подобных планах Ирана пока не поступало.

«Кибернетические атаки на американские интересы и критически важную инфраструктуру, которые мы уже наблюдаем со стороны Ирана и негосударственных субъектов, могут усугубиться в случае эскалации конфликта», - процитировало издание главу ФБР Кристофера Рея.

В США рассчитывают, что смогут противостоять угрозам «на нескольких фронтах». По словам источника газеты, по этой теме недавно прошло совещание, которое собрало около четырех тысяч правоохранителей.

Отмечается также, что после эскалации конфликта на Ближнем Востоке американское Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности стало тщательнее отслеживать возможные кибератаки.

США Иран Конфликт Израиля и Палестины
02 ноября 2023, 10:49
Минфин начал переговоры об исключении ОАЭ из черного списка
Unsplash
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Россия может подписать с ОАЭ документ об избежании двойного налогообложения. В этом случае РФ вычеркнет ближневосточную страну из черного списка. Об этом заявил замминистра Алексей Сазанов по итогам встречи с бизнесменами на мероприятии компании Б1, сообщила пресс-служба Минфина.

Он подтвердил, что российская сторона продолжила вести переговоры с ОАЭ по этому вопросу.

«Если новое соглашение будет подписано, то следующим шагом можно будет обсуждать исключение ОАЭ из черного списка», - отметил Сазанов.

Он добавил, что Минфин планирует также принять законопроект, позволяющий сгладить последствия для бизнеса, касающиеся соглашений с «недружественными» странами. Представители ведомства обсудят расширение перечня видов доходов, для которых правила налогообложения останутся прежними.

Ранее СМИ сообщили, что на рынок ОАЭ вышли десятки российских брендов , в Дубае растет число новых сетей. Журналисты связали эту тенденцию с увеличением туристического потока в страну.

Минфин РФ Россия ОАЭ Экономика
02 ноября 2023, 10:29
ХАМАС выпустит из сектора Газа 400 американцев
Unsplash
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Через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом смогут пройти еще почти 600 иностранцев, в том числе 400 американцев. Пограничная служба сектора Газа опубликовала в Facebook* список людей, которые эвакуируются 2 ноября, сообщил ТАСС.

Через наземный переход пропустят держателей иностранных паспортов. Власти сектора Газа составили список из 596 имен иностранцев и лиц с двойным гражданством. Большинство из них американцы, 400 человек. Остальные получили гражданство Бельгии, Азербайджана, Бахрейна, Нидерландов, Венгрии, Южной Кореи и Швейцарии.

КПП «Рафах» открыли 1 ноября. В первый день могли эвакуироваться граждане восьми стран , а именно Австралии, Болгарии, Австрии, Иордании, Чехии, Индонезии, Финляндии и Японии. Посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что из анклава вывезут 600 россиян.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Египет Конфликт Израиля и Палестины Палестина
02 ноября 2023, 10:09
Байден призвал временно прекратить боевые действия в секторе Газа
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден выступил с предложением взять гуманитарную паузу для вызволения пленных в секторе Газа. Он заявил об этом на предвыборном мероприятии в Миннеаполисе, видеозапись с мероприятия появилась в соцсети X.

Несмотря на то, что Белый дом не поддержал полное прекращение боевых действий между Израилем и ХАМАС, американский лидер одобрил идею о временном перемирии.

«Я думаю, нам нужна пауза. Пауза означает получение времени на вызволение пленников», - отметил Байден.

Выступление американского лидера прервала женщина, представившаяся раввином. Она попросила главу США добиться урегулирования ситуации в секторе Газа, чтобы сохранить жизни мирного населения палестинского анклава и Израиля.

«Господин президент, если вам не безразличен еврейский народ, то я как раввин прошу вас призвать к прекращению огня», - сообщила женщина.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков предположил скорое снижение рейтинга Байдена из-за его политики в отношении конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, большая часть американского электората выступит против поддержки Израиля со стороны США.

США Израиль Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины

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