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«Киев чувствует, что американская поддержка начинает ослабевать. Он боится возвращения Дональда Трампа в Белый дом по итогам выборов главы государства в 2024 году», - написал журналист.

Автор материала объяснил, что украинская сторона встревожена из-за победы партии Роберта Фицо в Словакии. Эта партия не поддерживает киевский режим. Также Зеленский со страхом ждет итогов парламентских выборов в Польше, с которой у него возникли разногласия в связи с ограничениями на ввоз украинского зерна.

По словам Аббуда, все эти факторы негативно отразятся на ВСУ в зоне боевых действий.

Ранее журналист Филипп Рикар заявил, что положение Зеленского на политической арене ухудшилось в связи с провалом контрнаступления ВСУ. По его словам, это связано с неоправданными ожиданиями западных политиков.