Зеленский собрался в Израиль на фоне обострения конфликта с ХАМАС

12 октября 2023, 04:01
РИА «Новости»
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Владимир Зеленский собрался посетить Израиль на фоне обострения военных действий против движения ХАМАС. Администрация украинского президента направила запрос в офис премьер-министра Израиля. Об этом сообщил портал Axios.

«Президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить Израиль в знак солидарности со страной на фоне боевых действий в Секторе Газа», - написал портал.

При этом в статье отметили, что переговоры по этому вопросу носят предварительный характер, а дата визита пока не назначена.

Ранее Зеленский заявил, что внимание Запада к ситуации на Украине может снизиться на фоне внезапно разгоревшегося конфликта в Израиле. И все же политик выразил надежду, что США продолжат поддерживать Украину.

В среду, 11 октября, пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Зеленский с завистью и «профессиональной жадностью» смотрит в сторону Израиля, которому начали помогать страны Запада.

Владимир Зеленский Израиль Украина Конфликт Израиля и Палестины
Германия «лидировала» в высылке российских дипломатов — посол Нечаев
23 октября 2023, 12:33
Википедия
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Германия стала лидером по числу высланных сотрудников дипломатических представительств РФ. Разрушение российско-немецких отношений стало делом рук ФРГ, заявил в интервью ТАСС посол России Сергей Нечаев.

Нечаев напомнил, что Германия отозвала согласие на функционирование четырех из пяти генконсульств России на своей территории. До 31 декабря 2023 года эти диппредставительства прекратят свою работу.

«Деградация двусторонних отношений - не наш выбор. Инициатива их разрушения исходит из Берлина», - подчеркнул российский посол.

Он также высказался о так называемых «красных линиях», которые немецкое руководство беспрепятственно переступило в вопросах высылки дипломатов РФ и расследования терактов на «Северных потоках».

«Мы давно не ориентируемся на красные линии Берлина. Большинство когда-то незыблемых для Германии табу нарушено», - подчеркнул дипломат.

Он отдельно затронул тему возможной передачи киевскому режиму ракет Taurus, указав на ширину номенклатуры ФРГ в военных поставах.

«Она включает современные системы ПВО/ПРО, артиллерию, тяжелые танки, РСЗО. По Taurus правительство ФРГ пока проявляет сдержанность», - уточнил Нечаев.

Несмотря на это, он заявил, что Россия должна быть готова к любому развитию ситуации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на странную реакцию Германии после подрыва «Северных потоков». Она отметила, что ни один немецкий политик не уточнил у американских коллег детали произошедшего. Дипломат подчеркнула, что такое поведение ФРГ говорит о полной потери ее суверенитета.

Германия Дипломатия Россия
НАТО нарушит международное право во время расследования ЧП на Balticconnector
23 октября 2023, 11:55
РИА «Новости»
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Возможное решение стран Североатлантического альянса об остановке прохода кораблей России по Балтийскому морю во время расследования повреждения газопровода Balticconnector станет грубейшим нарушением международного права. Коллективный Запад должен осознать серьезность последствий этого шага, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Его процитировал ТАСС.

«Это будет грубейшим нарушением международного права транспорта и мореходства, о чем страны НАТО, <…>, любят повторять на каждом углу», - высказался Грушко.

Он подчеркнул, что Альянс давно грезит мечтами о превращении Балтийского моря в свое внутреннее озеро. Однако Россия не допустит такого исхода событий.

«Мы знаем, что некоторые политики <…> мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Этого не будет, не будет никогда», - заключил замминистра.

Ранее Александр Грушко призвал НАТО направить усилия, которые он прилагает для расследования повреждения Balticconnector , на выяснение обстоятельств подрыва российских «Северных потоков».

До этого российский лидер Владимир Путин назвал «чушью собачьей» попытки западных стран переложить вину за ЧП на Balticconnector на РФ. По его словам, единственной целью западных политиков стало отвлечение внимания от теракта на нитках «Северных потоков».

Газ Россия Запад НАТО МИД РФ Балтийское море
Армия обороны Израиля пленила тысячу сторонников ХАМАС
23 октября 2023, 11:48
Википедия
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Армия обороны Израиля нанесла удары по командным центрам, тоннелям и наблюдательным пунктам боевиков. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари объявил, что военные взяли в плен более тысячи сторонников палестинского движения ХАМАС, некоторые из которых погибли, сообщил ТАСС.

«У нас более одной тысячи убитых и пленных - все они сторонники ХАМАС», - сказал он.

За последние сутки израильские военные поразили более 320 военных объектов в секторе Газа. ЦАХАЛ ударил по тоннелям, где скрывались боевики, десяткам оперативных командных центров, наблюдательным пунктам и комплексам. Военные уничтожили десятки пусковых установок минометов и противотанковых ракет.

В Ливане израильские подразделения ударили по террористической ячейке и пусковому пункту противотанковых ракет, которые планировали направить на приграничный город Шломи.

ЦАХАЛ отменит наземную операцию, если боевики ХАМАС сдадутся в плен и отпустят заложников. По последним данным, в сектор Газа насильно увезли 212 человек.

Конфликт Израиля и Палестины
Россия и Турция продолжили контакты об урегулировании конфликта Израиля и Палестины
23 октября 2023, 11:46
РИА «Новости»
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Россия и Турция поддерживают контакты по дипломатическим каналам по вопросу урегулирования эскалации конфликта Израиля и Палестины. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщил ТАСС.

«Разумеется, в этой ситуации задействованы дипломатические каналы, мы находимся в контакте со всеми нашими партнерами, со всеми игроками», - подчеркнул он.

Грушко добавил, что позиция России хороша известна. Ее ранее излагал и президент РФ, и МИД страны, указал замглавы министерства.

Суть позиции в том, что преодоление кризиса, по словам Грушко, не представляется возможным без урегулирования ключевой проблемы на основе создания двух государств в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и резолюциями Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что турецкая сторона намерена предложить участникам Организации исламского сотрудничества обсудить идею участия в разрешении конфликта Израиля и Палестины.

Турция Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины

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