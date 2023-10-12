Зеленский собрался в Израиль на фоне обострения конфликта с ХАМАС

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«Президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить Израиль в знак солидарности со страной на фоне боевых действий в Секторе Газа», - написал портал.

При этом в статье отметили, что переговоры по этому вопросу носят предварительный характер, а дата визита пока не назначена.

Ранее Зеленский заявил, что внимание Запада к ситуации на Украине может снизиться на фоне внезапно разгоревшегося конфликта в Израиле. И все же политик выразил надежду, что США продолжат поддерживать Украину.

В среду, 11 октября, пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Зеленский с завистью и «профессиональной жадностью» смотрит в сторону Израиля, которому начали помогать страны Запада.