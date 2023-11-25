«Нам нужны три победы. Первая победа с конгрессом. Это вызов. Это непросто. Но Украина должна делать все, что от нее зависит, и даже больше, чтобы помощь была», - сказал он.

В качестве второй задачи Зеленский назвал выделение очередной помощи Украине со стороны Евросоюза. Теперь ее сумма составит 50 миллиардов евро.

«Сегодня не все в ЕС готовы поддержать этот пакет. С нашей стороны мы должны добиться того, чтобы его поддержали все», - отметил украинский лидер.

Третьей задачей, по словам Зеленского должен стать «открытый диалог» о членстве его страны в ЕС, что является дополнительной мотивацией для Украины.

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос ранее заявил, что Владимир Зеленский не выполняет обязанности президента , а лишь «играет» его.