Зеленский снял с должности своего представителя в Верховной раде

О причинах этого решения неизвестно. Вениславский представлял Зеленского в парламенте Украины с сентября 2022 года. До этого он представлял президента в Конституционном суде.

В последние несколько месяцев Зеленский активно меняет глав ведомств. В ноябре он своим указом снял Татьяну Остащенко с поста командующего медицинскими силами ВСУ и назначил вместо нее Анатолия Казмирчука. Вместе с ней должности лишился замглавы Службы внешней разведки Украины Александр Тарасовский, писал RT.

Кроме того, появилась информация о предложении министра обороны Украины Рустема Умерова снять Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ, но источники в Верховной раде эти слухи не подтвердили.