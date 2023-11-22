Зеленский решился на переговоры с Трампом о мире на Украине

«Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов. Конечно, если у него есть конкретный мирный план, он может поделиться им со мной», - сказал он.

При этом Зеленский пояснил, что любая инициатива, основанная на признании Киевом Крыма и Донбасса частью России, не является мирным планом. Хотя это поможет остановить конфликт, добавил украинский лидер.

Ранее Зеленский направил экс-президенту США приглашение посетить Украину. Он пообещал политику объяснить за 24 минуты, почему конфликт с Россией невозможно урегулировать мирным путем в течение суток. Трамп ответил отказом на предложение Зеленского посетить страну , указав, что поездка на Украину спровоцирует конфликт интересов.