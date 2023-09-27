Зеленский решил не сажать в тюрьмы насильников и грабителей. Ради чего?

27 сентября 2023, 13:24
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новом виде уголовного наказания — так называемом пробационном надзоре. Суть нововведения в том, что людей, признанных виновными по ряду статей уголовного кодекса страны, не будут сажать в тюрьму. Политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» назвал происходящее фактически декриминализацией тяжелых преступлений. Но зачем это потребовалось властям республики?

Страна без закона «Фактическая декриминализация достаточно страшных преступлений хунтой Зеленского говорит о том, что Украина превращается в некую территорию, где будут орудовать банды, где закон не работает», - подчеркнул собеседник «360».

За что можно подпасть под пробационный надзор Подписанный Зеленским закон вступит в силу через шесть месяцев. Новая мера наказания предполагает, что осужденного не будут изолировать от общества, но он будет находиться под пробационным надзором на срок от года до пяти лет. Если речь идет о несовершеннолетних - до двух лет.

Контролировать соблюдение этого надзора будут органы пробации по месту жительства осужденных. Им запретят выезд из страны без согласования, нужно будет уведомлять о смене места жительства, работы, учебы.

Также осужденных под пробационным надзором могут обязать использовать электронное средство контроля и соблюдать запрет определенных действий, при необходимости - пройти курс лечения (в связи с психическим заболеванием, наркотической или алкогольной зависимостью).

Если осужденный не будет выполнять условия, наказание могут ужесточить.

В список преступлений, за которые могут назначить пробационный надзор, в частности, попали побои и истязания, домашнее насилие, угроза убийством, заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезнью, принуждение к вступлению в половую связь, кража, грабеж, хулиганство и мошенничество. В общей сложности речь идет о более чем 30 правонарушениях.

Кроме того, добавил Михайлов, президент Украины настраивает против себя и определенную часть западного сообщества.

«Такое ощущение, что он даже специально все делает для того, чтобы его низвергли, как граждане, так возможно уже и военные», - заметил собеседник «360».

Политолог обратил внимание, что военнослужащие, безусловно, будут не в восторге от того, что их семьям грозит опасность из-за решения Зеленского не наказывать тюрьмой преступников.

«Видимо, он просто решил сэкономить на тюрьмах, чтобы все деньги шли на продолжение конфликта. Максимальная экономия средств ради достижения определенных результатов ВСУ на линии боестолкновения, хотя это уже невозможно», - заключил эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новом виде уголовного наказания - так называемом пробационном надзоре. Суть нововведения в том, что людей, признанных виновными по ряду статей уголовного кодекса страны, не будут сажать в тюрьму. Политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» назвал происходящее фактически декриминализацией тяжелых преступлений. Но зачем это потребовалось властям республики? По мнению Михайлова, Зеленский прикладывает все большие усилия, чтобы разрушить Украину, которую и без того привел к разрухе и фактической утрате государственности. Его стараниями республика находится под управлением Запада, указал политолог.

Владимир Зеленский Преступления Украина
Иран резко выступил против Израиля, но воевать не собирается — СМИ
23 октября 2023, 03:01
Unsplash
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Иранские власти придерживаются резкой риторики в отношении израильской стороны, чтобы не потерять свое влияние и репутацию, но при этом Тегеран не намерен вступать в открытое противостояние с еврейским государством. Об этом сообщило агентство Reuters.

В материале сказано, что перед Ираном встал трудный выбор. С одной стороны государству следует отстраниться от конфликта на Ближнем Востоке, но это подорвет его авторитет и религиозное лидерство. С другой - можно вступить в открытый конфликт с Израилем. При этом второй вариант обернется еще большей катастрофой, потому что вызовет волну недовольства среди мирных граждан и ухудшит и без того серьезный экономический кризис.

Как отметили источники агентства, именно так иранские чиновники описывают пути развития событий. Сейчас в Тегеране решили позволить ливанской группировке «Хезболла» иногда нападать на израильские территории и осуществлять небольшие атаки на объекты США со стороны других союзных Тегерану военных движений в регионе. Однако правительство Ирана не хочет допускать крупной эскалации, способной привести страну к прямой войне.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов заявил «360», что Сирия не влезет в конфликт с Израилем за удар по гражданским аэродромам в Дамаске и Алеппо. По его словам, палестинская радикальная группировка ХАМАС для нее такой же враг.

Израиль Иран Конфликт Израиля и Палестины Палестина
Байден обсудил конфликт на Ближнем Востоке с руководством пяти стран-союзников
23 октября 2023, 01:45
РИА «Новости»
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Американский президент Джо Байден провел переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху об обострении палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Белый дом.

В материале сказано, что лидер Штатов созвонился с канадским премьером Джастином Трюдо, французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, итальянским премьером Джорджей Мелони и премьером Великобритании Риши Сунаком. Общение политиков касалось ситуации в Израиле и Палестине. В скором времени они обещали опубликовать результаты этих переговоров.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке может обернуться Армагеддоном из-за действий Джо Байдена. Он напомнил об обещании американского президента задействовать американскую авиацию в случае нападения движения «Хезболла» на север.

США Израиль Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины Палестина
Взрывы прозвучали в Одесской области
23 октября 2023, 01:19
РИА «Новости»
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Жители Одесской области услышали звуки взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

В материале сказано, что в регионе сработала местная система противовоздушной обороны.

Поздним вечером 22 октября стало известно о взрывах в Киевской области Украины. По данным украинского агентства ТСН, громкие звуки услышали жители населенного пункта Вышгород. Как позже сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сработали средства ПВО.

Также стало известно об объявлении воздушной тревоги в регионе. Сирена там гудела более часа. Помимо этого тревогу объявили и в самой столице Украины.

За несколько часов до этого тревожную сирену услышали граждане трех украинских областей. По данным сайта местного Министерства цифровой трансформации, сигналы гудели в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Одесса Взрывы Украина
Сотовый номер Риши Сунака опубликовали в интернете — СМИ
23 октября 2023, 01:06
Правительство США
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Личный номер сотового телефона британского премьер-министра Риши Сунака опубликовали в сети. Об этом заявила газета Sun.

«Личный номер мобильного телефона Риши Сунака, с которым он работал долгое время, был опубликован в интернете», - сказано в сообщении.

Как отметили в издании, в соцсетях пранкеры разместили фрагмент телефонного звонка и ответа автоответчика Сунака. Именно этим номером премьер-министр пользовался в течение многих лет. После прихода к власти политик приобрел отдельный номер.

«Однако онлайн-видео <…> показывает, что (прошлый) номер продолжает работать», - заявили в материале.

Ранее группировка хакеров опубликовала около тысячи материалов секретной информации о разведке и военных объектах Великобритании. Как отметили журналисты, в интернете появились данные, благодаря которым можно проникнуть на пост перехвата информации центра связи с правительством и в лабораторию химоружия Porton Down.

Великобритания Интернет Риши Сунак

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