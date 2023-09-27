Зеленский решил не сажать в тюрьмы насильников и грабителей. Ради чего?

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Страна без закона «Фактическая декриминализация достаточно страшных преступлений хунтой Зеленского говорит о том, что Украина превращается в некую территорию, где будут орудовать банды, где закон не работает», - подчеркнул собеседник «360».

За что можно подпасть под пробационный надзор Подписанный Зеленским закон вступит в силу через шесть месяцев. Новая мера наказания предполагает, что осужденного не будут изолировать от общества, но он будет находиться под пробационным надзором на срок от года до пяти лет. Если речь идет о несовершеннолетних - до двух лет.

Контролировать соблюдение этого надзора будут органы пробации по месту жительства осужденных. Им запретят выезд из страны без согласования, нужно будет уведомлять о смене места жительства, работы, учебы.

Также осужденных под пробационным надзором могут обязать использовать электронное средство контроля и соблюдать запрет определенных действий, при необходимости - пройти курс лечения (в связи с психическим заболеванием, наркотической или алкогольной зависимостью).

Если осужденный не будет выполнять условия, наказание могут ужесточить.

В список преступлений, за которые могут назначить пробационный надзор, в частности, попали побои и истязания, домашнее насилие, угроза убийством, заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезнью, принуждение к вступлению в половую связь, кража, грабеж, хулиганство и мошенничество. В общей сложности речь идет о более чем 30 правонарушениях.

Кроме того, добавил Михайлов, президент Украины настраивает против себя и определенную часть западного сообщества.

«Такое ощущение, что он даже специально все делает для того, чтобы его низвергли, как граждане, так возможно уже и военные», - заметил собеседник «360».

Политолог обратил внимание, что военнослужащие, безусловно, будут не в восторге от того, что их семьям грозит опасность из-за решения Зеленского не наказывать тюрьмой преступников.

«Видимо, он просто решил сэкономить на тюрьмах, чтобы все деньги шли на продолжение конфликта. Максимальная экономия средств ради достижения определенных результатов ВСУ на линии боестолкновения, хотя это уже невозможно», - заключил эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новом виде уголовного наказания - так называемом пробационном надзоре. Суть нововведения в том, что людей, признанных виновными по ряду статей уголовного кодекса страны, не будут сажать в тюрьму. Политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» назвал происходящее фактически декриминализацией тяжелых преступлений. Но зачем это потребовалось властям республики? По мнению Михайлова, Зеленский прикладывает все большие усилия, чтобы разрушить Украину, которую и без того привел к разрухе и фактической утрате государственности. Его стараниями республика находится под управлением Запада, указал политолог.