Зеленский разрешил не сажать в тюрьму за некоторые преступления

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На Украине вступит в силу закон о новом виде уголовного наказания - пробационного надзора. Он предусматривает отказ от тюремного заключения по некоторым правонарушениям. Документ о его введении подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщило украинское Министерство юстиции. На нововведение обратил внимание ТАСС.

Закон вступает в силу через шесть месяцев.

«Согласно [закону], за некоторые уголовные правонарушения будут наказывать пробационным надзором. <…> Некоторым категориям правонарушителей удастся избежать тюрьмы», - пояснили в министерстве.

Под действие нового закона попадут 29 правонарушений. Среди них умышленное нанесение телесных повреждений, заражение вирусом иммунодефицита человека, бытовое насилие, принуждение к вступлению в половую связь, эксплуатация детей, публичные призывы к совершению терактов и другие.

Осужденный по новому закону обязан будет отмечаться по месту регистрации. Также он будет должен сообщать в органы МВД об изменении места жительства и не покидать территорию Украины. Кроме того, на осужденного могут надеть электронный браслет. Но это решение будут принимать в отдельных случаях. Если осужденный не выполнит перечисленных условий, то он рискует получить до трех лет заключения.

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