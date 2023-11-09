09 ноября 2023, 01:46

Зеленский рассказал США о своем страхе

РИА «Новости»
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Украинский президент Владимир Зеленский признался, что его пугают голоса некоторых членов Республиканской партии США, но при этом выразил уверенность, что Украина продолжит сражаться и без помощи Америки, если потребуется. Такие заявления лидер страны сделал по видеосвязи на конференции Reuters Next в Нью-Йорке.

«Некоторые голоса республиканцев сейчас действительно опасны. Конечно, наш народ боится таких голосов», - заявил Зеленский.

Президент Украины пообещал, что ВСУ постараются показать результат уже в этом году, но тут же обвинил западные страны в «медленных решениях» и пожаловался, что армия слишком долго ждала военную помощь и боеприпасы.

Он также отметил, что его страна продолжит «сражаться без вас», если США поменяют отношение к украинскому конфликту.

Западные политики и журналисты все чаще говорят об усталости от украинского конфликта и о нереалистичности мирного плана Зеленского. В конце октября Республиканская партия разработала законопроект о выделении средств на помощь Израилю без Украины , чтобы власти США не могли использовать конфликт на Ближнем Востоке в качестве рычага для финансирования ВСУ. Но Демократическая партия в сенате заблокировала этот документ.

США Владимир Зеленский Украина
09 ноября 2023, 02:09
Семья отравилась химикатами от клопов в Египте
Freepik
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Пара туристов из Великобритании отравилась химикатами от постельных клопов, которыми обработали соседний номер в отеле Египта. Супруги погибли, сообщило издание The Independent.

Все случилось еще в 2018 году, однако причину смерти людей выяснили только сейчас. По данным издания, 69-летний Джон Купер и его 63-летняя супруга Сьюзен приехали отдыхать в Египет и разместились в пятизвездочном отеле Steigenberger Aqua Magic в Хургаде вместе с дочерью и тремя внуками.

В соседнем с Куперами номере немецкий турист пожаловался на постельных клопов. После этого комнату обработали инсектицидом «Лямбда-С». На следующий день британская семья почувствовала недомогание и не спустилась на завтрак.

Дочь Куперов обнаружила родителей в очень плохом состоянии. Прибывшие на место врачи не смогли спасти пожилых людей. Слушания по делу до сих пор продолжаются.

Ранее туристы пожаловались на полчища мраморных клопов, которые заполонили жилые дома и отели в Сочи. Мраморные клопы, которых за едкий запах назвали «вонючками», часто прячутся в складках одежды.

Египет
09 ноября 2023, 01:20
США предупредили Украину о тяжелой зиме
РИА «Новости»
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Украине предстоит пережить очень сложную зиму. Об этом помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил в ходе выступления в комитете Сената США по иностранным делам, написал ТАСС.

«Предстоящая зима обещает быть для Украины еще более трудной, нежели предыдущая», - сказал он.

По его словам, с начала конфликта генерирующие мощности на Украине сократились примерно в два раза. Пайатт отметил, что США вместе с партнерами по G7 работают над тем, чтобы помочь Украине в вопросе поддержания энергобезопасности.

Украине понадобится несколько сотен миллионов долларов на восстановление энергосистемы. Такими данными ранее поделился глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Политолог Данила Гуреев в беседе с «360» заявил, что в действительности перед украинской энергетической инфраструктурой встал большой вопрос о дальнейшем существовании.

США Украина
09 ноября 2023, 01:12
Генпрокурор России на встрече с коллегами из КНР перешел на китайский язык
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе рабочей поездки в КНР встретился с секретарем политико-юридической комиссии ЦК Коммунистической Партии Китая Чэнь Вэньцином. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По мнению Краснова, общение в рамках шанхайского формата позволяет открыто обсуждать острые вопросы и находить из решения, а также обмениваться передовым опытом.

Генпрокурор отметил, что развитие ШОС позволяет странам-участникам наращивать потенциал для эффективного сотрудничества ради благополучия народов. По этому поводу Краснов процитировал китайскую пословицу, которую можно перевести как: «Нужно править государством по закону и исполнять законы ради народа».

«Уверен, что совместными усилиями, неотступно следуя принципам взаимного уважения, справедливости и равноправия, мы продолжим вносить вклад в обеспечение безопасности и стабильности на обширном евразийском пространстве для достойной жизни нынешнего и будущих поколений», - заключил генеральный прокурор России.

Ранее Игорь Краснов процитировал Конфуция на встрече с генеральным прокурором КНР Ин Юном.

Генпрокуратура РФ Китай Игорь Краснов
09 ноября 2023, 00:21
США решили «задушить» проект «Арктик СПГ 2»
Freepik
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Соединенные Штаты поставили своей целью прекратить существование проекта «Арктик СПГ 2». С таким заявлением помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт выступил на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам. Его процитировало РИА «Новости».

«На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта „Арктик СПГ 2“ <…> Наша цель - задушить его», - сказал он.

По словам помощника госсекретаря, «координатор санкций госдепартамента и в тесной координации с OFAC (Управлением контроля за иностранными активами) закручивает гайки и это критически важно».

Американские власти ввели санкции против крупного российского завода по экспорту сжиженного природного газа «Арктика СПГ 2». В США эту меру объяснили необходимостью ограничить в будущем производство и возможности для экспорта энергоносителей России. Зарубежные СМИ написали, что санкции поставят под угрозу энергетическую безопасность Японии.

США Россия Арктика

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