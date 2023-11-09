Зеленский рассказал США о своем страхе

«Некоторые голоса республиканцев сейчас действительно опасны. Конечно, наш народ боится таких голосов», - заявил Зеленский.

Президент Украины пообещал, что ВСУ постараются показать результат уже в этом году, но тут же обвинил западные страны в «медленных решениях» и пожаловался, что армия слишком долго ждала военную помощь и боеприпасы.

Он также отметил, что его страна продолжит «сражаться без вас», если США поменяют отношение к украинскому конфликту.

Западные политики и журналисты все чаще говорят об усталости от украинского конфликта и о нереалистичности мирного плана Зеленского. В конце октября Республиканская партия разработала законопроект о выделении средств на помощь Израилю без Украины , чтобы власти США не могли использовать конфликт на Ближнем Востоке в качестве рычага для финансирования ВСУ. Но Демократическая партия в сенате заблокировала этот документ.