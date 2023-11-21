Зеленский рассказал о покушениях на него

Зеленский сравнил панику от первой попытки ликвидации с первой вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Всего помню пять или шесть раз. Первый раз оказался самым интересным, а дальше… После этого я просто рассказываю вам о том, что на Украину прибыла еще одна группа, чтобы совершить покушение», - сказал он.

Журналисты также спросили Зеленского о возможности ликвидировать российского коллегу Владимира Путина. Однако он ушел от прямого ответа и сослался на право Украины защищать свою землю.

Ранее украинский президент также заявил, что его страна не станет вести мирные переговоры с Россией «любой ценой», писал RT.

Кроме того, Зеленский назвал большой ошибкой желание военных заниматься политической деятельностью.