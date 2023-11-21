21 ноября 2023, 13:35

Зеленский рассказал о покушениях на него

Global Look Press
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Украинский президент Владимир Зеленский признался, что за свою жизнь пережил около шести покушений. Его слова привело британское издание The Sun.

Зеленский сравнил панику от первой попытки ликвидации с первой вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Всего помню пять или шесть раз. Первый раз оказался самым интересным, а дальше… После этого я просто рассказываю вам о том, что на Украину прибыла еще одна группа, чтобы совершить покушение», - сказал он.

Журналисты также спросили Зеленского о возможности ликвидировать российского коллегу Владимира Путина. Однако он ушел от прямого ответа и сослался на право Украины защищать свою землю.

Ранее украинский президент также заявил, что его страна не станет вести мирные переговоры с Россией «любой ценой», писал RT.

Кроме того, Зеленский назвал большой ошибкой желание военных заниматься политической деятельностью.

Владимир Зеленский Украина
21 ноября 2023, 14:04
Глава Европейского совета прибыл в Киев
Global Look Press
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Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл с рабочим визитом в Киев. Об этом сообщил RT.

«Приятно вернуться в Киев», - написал он на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Издание Politico сообщало о приезде Мишеля в Киев, там он примет участие в мероприятиях, посвященных 10-летию Евромайдана.

Во вторник, 21 ноября, в украинскую столицу прибыла и президент Молдавии Майя Санду. Она приняла участие в мероприятии по случаю Дня достоинства и свободы. Своеобразный праздник на Украине приурочили к годовщине начала «оранжевой революции» и протестов на Майдане.

В Киев также приехал глава Пентагона Ллойд Остин. Он прибыл в столицу республики накануне. Утром 21 ноября стало известно о визите в Киев министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Его поездку до этого не анонсировали. В украинской столице Писториус встретился с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым.

Европа Киев Украина
21 ноября 2023, 13:39
Путин указал на высокий уровень отношений России и Таджикистана
РИА «Новости»
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Отношения России и Таджикистана продолжают находиться на высоком уровне. Об этом на встрече с Эмомали Рахмоном заявил российский президент Владимир Путин.

«Отношения России и Таджикистана продолжают находиться на очень высоком уровне. Достаточно сказать, что по торговому обороту для республики мы занимаем первое место, это почти 22,9% от товарооборота республики», - сказал он.

По словам Путина, также Россия является лидером по прямым инвестициям в Таджикистан.

«Хорошо работает межправительственная комиссия, в следующем месяце должно состояться ее очередное заседание. Существенно нарастают поставки в России продукции из Таджикистана, прежде всего, сельскохозяйственной. Рост составил 67%, это хороший показатель», - добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что важным фактором в отношениях с Таджикистаном является обеспечение безопасности в регионе.

«Прежде всего, касаемо Афганистана. Поэтому, эта часть [разговора] будет очень важной. Мы рады вас видеть, добро пожаловать еще раз», - заключил он.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во вторник прибыл в Россию с официальным визитом. В аэропорту его встретил почетный караул.

Международные отношения Россия Владимир Путин Таджикистан
21 ноября 2023, 11:37
Зеленский ответил на вопрос об убийстве Путина
Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский в очередном интервью ответил на вопрос об убийстве российского лидера Владимира Путина. Своими соображениями политик поделился в беседе с The Sun.

Вопрос, который поставили перед Зеленским, звучал следующим образом: воспользуется ли Украина шансом убить Путина, если представится такая возможность.

Прямого ответа на него Зеленский не дал, пустившись в рассуждения о правах на защиту.

«Это война, и Украина имеет все права защищать нашу землю», - сказал он.

Высказался президент республики и о возможности переговоров с Россией. По его словам, Украина не будет стремиться заключить мир «любой ценой» «Трудно ли на поле боя? Да. Но заводить сейчас дружбу или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», - указал Зеленский.

Помимо этого, политик признался, что западные партнеры, «обескураженные» отсутствием прогресса в боевых действиях, начинают сомневаться в возможностях ВСУ.

«Да, на нас могут оказывать давление, но наша позиция остается прежней», - добавил он, пояснив, что страна собирается сражаться «до конца».

Иными словами, продолжать боевые действия до последнего украинца , продолжая отправлять людей на убой, преследуя интересы США и Великобритании, как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Владимир Зеленский Россия Владимир Путин Украина
21 ноября 2023, 11:37
Аргентине предрекли окончательную катастрофу из-за нового президента
Global Look Press
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Аргентина рискует оказаться в катастрофической ситуации из-за программы нового президента Хавьера Милея. Таким мнением поделился сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Что-то подсказывает, что его правая либертарианская программа может привести Аргентину к окончательной катастрофе», - процитировал члена Совфеда RT.

По словам Пушкова, Милей предложил ввести американские доллары вместо национальной валюты, сажать в тюрьму за любое нарушение, не вступать в БРИКС и дружить с США и Израилем. Биограф нового президента Аргентины отмечал, что Милей через ветеринара-медиума общается со своей умершей в 2017 году собакой, обратил внимание сенатор.

Член Совета Федерации добавил, что новый аргентинский лидер стал избранником большей части молодежи. По мнению Пушкова, молодые люди без ориентиров и убеждений, но «с айфонами вместо мозгов» голосовали «не пойми за кого».

Президент России Владимир Путин ранее поздравил Хавьера Милея с победой на выборах. Глава государства отметил, что Россия рассчитывает на продолжение развития стратегического партнерства с Аргентиной в разных сферах.

Аргентина Россия Алексей Пушков

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