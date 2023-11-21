Зеленский рассказал о большой ошибке военных

По его словам, в этой ситуации военные начинают меньше внимания уделять своим прямым обязанностям.

«Если представитель военной сферы решил заниматься политикой, то это его право. Однако тогда ему нужно оставить войну. Если в войне ты ведешь себя так, словно завтра баллотируешься или уходишь в политику, то и на передовой ты покажешь себя как политик, а не военный. Мне кажется, в этом большая ошибка», - сказал президент.

Зеленский отметил, что украинские военные начали активно заниматься политикой после 2014 года, когда они потеряли свою репутацию.

Ранее британские СМИ сообщили, что Зеленский заволновался из-за вероятного поражения на ближайших выборах президента Украины.