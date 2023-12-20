Зеленский рассказал, как победа Трампа на выборах повлияет на Украину

«Возможное избрание Трампа президентом США сильно повлияет на ход боевых действий на Украине, американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы», - заявил Зеленский на пресс-конференции.

В том же выступлении Зеленский выразил уверенность, что США «не предадут» Украину и окажут стране обещанную ранее помощь.

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший обвинил Украину в воровстве американских денег. По мнению предпринимателя, у киевских властей стимула завершать конфликт и заключать мирное соглашение, пока есть возможность воровать деньги Соединенных Штатов. Трамп-младший выразил уверенность, что вместо реальной помощи Украине США создают в стране класс олигархов, которые разворовывают американское финансирование.