20 июля 2024, 14:01

Зеленский провозгласил Трампа президентом

Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал бизнесмена Дональда Трампа президентом США. Публикация с таким содержанием появилась в Telegram-канале украинского политика.

«Договорились с президентом Трампом во время личной встречи обсудить, какие конкретно шаги могут сделать мир действительно продолжительным и честным», - написал Зеленский.

По принятому в США протоколу президент страны сохраняет это звание даже после отставки. Примечательность поста Зеленского в том, что он опубликовал его именно в период начала предвыборной гонки между Трампом и действующим главой Белого дома Джо Байденом.

Зеленский ранее объявил, что хочет встретиться с Трампом. Сам кандидат в президенты оценил разговор с украинским политиком как «очень хороший». Также Трамп пообещал, что в качестве следующего американского лидера принесет мир и процветание.

Владимир Зеленский Дональд Трамп
20 июля 2024, 12:08
Жена Байдена отправится в Париж для сбора денег на кампанию мужа
Global Look Press
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Первая леди США Джилл Байден проведет сбор средств на предвыборную кампанию своего мужа в Париже. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на штаб действующего президента, она возглавит американскую делегацию на открытии летних Олимпийских игр.

Сбор средств на специальном мероприятии организует бывший посол США в Евросоюзе Тони Гарднер. Стоимость входных билетов составит от 500 до 25 тысяч долларов.

Купить их смогут исключительно американцы с предъявлением копии паспорта. Федеральное законодательство США запрещает брать деньги на предвыборное мероприятие от иностранцев.

Дополнительные средства для предвыборной кампании Джо Байдена необходимы. После его провальных дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом крупнейшие доноры заморозили выплаты, требуя от президента снять свою кандидатуру.

Вопрос выдвижения Байдена на предстоящие президентские выборы в США стал предметом ожесточенной дискуссии в Демократической партии. Политики опасаются поражения действующего лидера, что ударит по их позициям на выборах в сенат.

Для окончательного выдвижения кандидата демократы планировали провести онлайн-голосование в ближайшие дни. Но в итоге лидеры фракций в сенате и палате представителей Чак Шумер и Хаким Джеффрис убедили всех перенести решение на начало августа.

США Париж Деньги Выборы президента США Джо Байден Олимпиада в Париже — 2024
20 июля 2024, 11:05
Детали подготовки покушения на Трампа раскрыли в США
Global Look Press
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Совершивший покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа Томас Мэттью Крукс за несколько часов до начала предвыборного мероприятия изучил местность с помощью дрона. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Днем 13 июля Томас Мэттью Крукс запустил беспилотник по запрограммированной траектории полета, чтобы изучить территорию выставочного комплекса Butler Farm перед выступлением Трампа», - отметили журналисты.

Крукс запускал БПЛА как минимум несколько раз. Он изучал выставочный комплекс сразу после объявления его местом проведения митинга Трампа. Стрелок посещал площадку в качестве зарегистрированного участника. В машине Крукса полицейские обнаружили около 100 патронов, бронежилет и взрывчатку.

Покушение на Трампа произошло в субботу, 13 июля. Кандидат в президенты получил ранение в ухо и потерял много крови, но его уже выписали из больницы.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
20 июля 2024, 10:46
На месте убийства Фарион не работала часть камер
РИА «Новости»
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Некоторые камеры в районе убийства бывшего депутата Рады Ирины Фарион не работали. Как сообщило издание «Страна.ua», на это указал глава МВД Украины Игорь Клименко.

Некоторые камеры в районе убийства бывшего депутата Рады Ирины Фарион не работали. Как сообщило издание «Страна.ua» , на это указал глава МВД Украины Игорь Клименко.

«Часть камер не работала, часть работала», - сказал он.

Клименко подчеркнул, что более подробная информация поступит, когда специалисты полностью проверят район. Камеры, пояснил министр, не работали в связи с плановым отключением света.

Покушение на Фарион совершили 19 июля. Неизвестный выстрелил экс-нардепу в висок. Она умерла в больнице, не приходя в сознание.

Нацполиция переквалифицировала дело о нападении на бывшего депутата в предумышленное убийство. Клименко отмечал, что двумя основными версиями произошедшего считают личную неприязнь к Фарион и ее общественно-политическую деятельность. Он также подчеркнул, что в деле уже ищут «русский след».

Убийство Ирины Фарион во Львове
20 июля 2024, 10:42
Немецкие СМИ забили тревогу из-за резолюции Европарламента об Орбане
РИА «Новости»
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Резолюция нового состава Европарламента с осуждением визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву приведет к продлению и дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщило издание Junge Welt.

Журналисты отметили, что документ стал свидетельством политической мании величия, возросшей воли к насилию и разочарования из-за бессилия европейских политиков.

Они добавили, что за проект резолюции голосовали в основном представители левых партий, тогда как другие от участия в этом воздержались.

«Поддержавшие резолюцию требуют от ЕС отмены ограничений при ударах ВСУ по территории России, увеличения мощности военной промышленности и значительного увеличения военной поддержки киевского режима», - заявили авторы материала.

Ранее глава МИД Петер Сийярто назвал мышление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля детсадовским , а его работу в сообществе - провальной.

Венгрия Евросоюз Европарламент

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