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Появление западной техники, от танков до ракет, у неподготовленных и плохо управляемых украинских военнослужащих не улучшило положение ВСУ на поле боя, отметил автор публикации.

«По поступающим сообщениям, в результате сотни тысяч украинцев убиты и ранены, это вынуждает тысячи измученных украинских солдат сдаться», - указал Макгрегор.

Благодаря поддержке западных СМИ Зеленский и его сторонники в НАТО пообещали горы, однако в итоге они превратились в кротовьи норы, отметил экс-советник главы Пентагона.

Макгрегор добавил, что российская военная мощь во многом опирается на интеграцию ударных средств с непрерывным наблюдением космического и наземного базирования, написал RT. Как только ВС России построила глубокоэшелонированную оборону, точная и разрушительная огневая мощь русских начала отбивать атаки противника, подытожил полковник в отставке.

Ранее Дуглас Макгрегор отмечал, что Зеленского разозлили разговоры о вероятном перемирии с Россией под американским давлением. По мнению экс-советника главы Пентагона, от президента Украины в частном порядке требуют заморозить конфликт.