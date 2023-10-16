Зеленский призвал власти Грузии начать воевать с Абхазией и Южной Осетией

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«Это придаст потенциала нашей общей безопасности здесь, в нашей части Европы. Особенно когда благодаря нашей защите от России откроются новые перспективы для Грузии восстановить свою территориальную целостность», - отметил он.

Зеленский выразил уверенность, что такие действия укрепят общую безопасность в Европе и являются важными в историческом контексте. По словам украинского лидера, Киев активно развивает сотрудничество со своими соседями в Черноморском регионе. Речь идет о Румынии, Молдавии, Болгарии и Турции.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что сейчас отношения России и Грузии ровные. Глава государства также отметил интерес грузинской стороны к сотрудничеству. По его словам, в рамках добрососедских отношений Грузия получила бы гораздо больше экономических выгод.