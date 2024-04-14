14 апреля 2024, 18:55

Зеленский призвал к войне НАТО против стран БРИКС

РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал к началу войны НАТО против БРИКС, куда в том числе входят Россия и Иран. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Зеленский использует драматические события на Ближнем Востоке, призывая к „единому глобальному ответу Ирану и России“!» - написал политик.

То есть фактически это призыв к мировой войне альянса и БРИКС, пояснил он. По мнению Филиппо, риторика Зеленского понятна - ее разделяют на Западе. Лидер «Патриотов» подчеркнул, что нельзя попасться в эту грубую ловушку.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант допустил создание стратегического альянса для борьбы с Ираном. Главным союзником Израиля в таком союзе могут стать США , которые оказывают поддержку Тель-Авиву.

Россия НАТО Иран БРИКС
14 апреля 2024, 19:07
Пушков назвал главную цель визита Шольца в Китай
Global Look Press
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Пекин предпримет новые усилия, чтобы отдалить Китай от России. Но эти попытки обречены на провал, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«Шольц в Пекине. Им будет предпринята еще одна попытка отдалить Китай от России, которая, предположительно, закончится так же, как и попытки, предпринятые Макроном, фон дер Ляйен и Йеллен», - написал он.

Сенатор отметил, что Запад отличается враждебным отношением к Китаю и никакие переговоры на это не повлияют. Также Пушков напомнил, что США ранее объявили КНР главным соперником - стратегическим конкурентом.

Поэтому нажимы Запада не воспримут в Пекине - это будет игрой против собственных интересов, пояснил парламентарий.

Ранее Шольц сообщил о готовности поговорить с президентом России Владимиром Путиным , если в Кремле осознают необходимость завершения боевых действий на Украине и вывода войск.

США Россия Запад Китай
14 апреля 2024, 18:51
Туристическая поездка класса люкс. Шольц вернется из Китая с пустыми руками
Global Look Press
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Запад по-прежнему считает Китай страной третьего мира и пытается диктовать ему свои условия. Но китайцы, которые все видят и понимают, не идут на поводу у тех, кто относится к ним с высокомерием. И потому поездка канцлера ФРГ Олафа Шольца, начавшаяся 13 апреля, не даст результатов. У него не получится вбить клин между КНР и Россией. Такое мнение в колонке для Telegram-канала «360» выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц начал свой трехдневный визит в Китай. Приехал не один, а вместе с представителями крупного немецкого бизнеса. В делегации присутствуют высшие менеджеры из таких корпораций, как Siemens и BMW.

Цели визита Шольца очевидны, и их две: первая - еще одна попытка уговорить Китай прекратить поддержку России в нынешнем ее противостоянии с Западом, а вторая - попытаться спасти немецкую индустрию.

Сейчас в ФРГ не производят ничего, что не производили бы в Китае. И это касается даже таких технологий, как скоростные поезда. А в плане электромобилей Китай вообще является мировым лидером, причем настолько, что в Европе даже собираются вводить заградительные пошлины.

И еще один нюанс - общая риторика коллективного Запада в адрес Китая, которая высокомерна, презрительна и даже агрессивна.

Далее - его прямая речь.

Конечно, можно попробовать их попугать, как это недавно делала министр финансов США Джаннет Йеллен во время своего визита, но это будет совсем смешно. Впрочем, мы знаем, что герр Шольц - очень веселый персонаж. Так что почему бы и нет? Китайцы, несомненно, будут очень приветливы. Будут очень вежливы и обходительны, будут красиво улыбаться Олафу, кормить его деликатесами, может, даже свозят показать какие-нибудь китайские достопримечательности. Например, Великую стену. Просто потому, что они всегда так себя ведут с гостями - традиции такие.

Но сам Шольц им сейчас совершенно не интересен, а интерес к немецкой промышленности примерно такой, как у хищника к добыче. В том плане, что Китай будет предлагать немецкому бизнесу прекрасные условия для размещения своих фабрик и заводов, которых при этом будет лишаться Германия.

Китайцы прекрасно все видят и понимают. Они могут открыто не говорить и даже доброжелательно улыбаться, но ответить могут так, что мало не покажется.

Понятно, что визит Шольца в Пекин никаких результатов не принесет. Ну пусть Олаф хоть развлечется. Давайте будем считать его визит туристической поездкой класса люкс.

Германия Китай Олаф Шольц
14 апреля 2024, 18:25
Запад использовал кибератаки для разведки против России
Unsplash
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Западные стран поддерживают атаки хакерских группировок на Россию и сами использует компьютерные технологии для нанесения ей ущерба. Об этом первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил в интервью «Российской газете».

По его словам, криминальное сообщество в России и за ее пределами применяет такие особенности компьютерных технологий, как анонимность и трансграничность, в своих целях. А когда они направлены против России, за их поддержку берутся власти США, Великобритании и ряд западных государств.

Деятельность хакерских группировок, которая способна нанести ущерб экономике и безопасности России, также поощряют на Западе.

По словам Нургалиева, члены научного совета при Совбезе РФ указали на важность принятия дополнительных мер против использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

Ранее комиссия Совбеза России заявила, что иностранные спецслужбы привлекали международные преступные группировки для хакерских атак на российские информационные ресурсы.

Разведка США Россия Запад Технологии
14 апреля 2024, 18:15
Создание альянса против Ирана допустили в Израиле
Global Look Press
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У Израиля есть все возможности для создания стратегического союза против иранской угрозы. Об этом на брифинге сказал глава израильского Минобороны Йоав Галант.

«Мы сумели пережить одну из самых драматичных ночей благодаря регулярной подготовке. Достигли впечатляющих результатов. Теперь у нас есть возможность создать против угрозы со стороны Ирана стратегический альянс», - заявил он.

В ночь на воскресенье подразделения Корпуса стражей Исламской революции Ирана выпустили по территории Ирана беспилотники, баллистические и крылатые ракеты в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске со стороны ЦАХАЛ.

Израильская ПВО в кооперации с союзниками перехватила большую часть всех воздушных целей на подлете к государству.

Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский не исключил, что конфликт Израиля и Ирана станет причиной нового кризиса на Ближнем Востоке.

Израиль Иран

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