Зеленский призвал к войне НАТО против стран БРИКС

Запад по-прежнему считает Китай страной третьего мира и пытается диктовать ему свои условия. Но китайцы, которые все видят и понимают, не идут на поводу у тех, кто относится к ним с высокомерием. И потому поездка канцлера ФРГ Олафа Шольца, начавшаяся 13 апреля, не даст результатов. У него не получится вбить клин между КНР и Россией. Такое мнение в колонке для Telegram-канала «360» выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц начал свой трехдневный визит в Китай. Приехал не один, а вместе с представителями крупного немецкого бизнеса. В делегации присутствуют высшие менеджеры из таких корпораций, как Siemens и BMW.

Цели визита Шольца очевидны, и их две: первая - еще одна попытка уговорить Китай прекратить поддержку России в нынешнем ее противостоянии с Западом, а вторая - попытаться спасти немецкую индустрию.

Сейчас в ФРГ не производят ничего, что не производили бы в Китае. И это касается даже таких технологий, как скоростные поезда. А в плане электромобилей Китай вообще является мировым лидером, причем настолько, что в Европе даже собираются вводить заградительные пошлины.

И еще один нюанс - общая риторика коллективного Запада в адрес Китая, которая высокомерна, презрительна и даже агрессивна.

Далее - его прямая речь.

Конечно, можно попробовать их попугать, как это недавно делала министр финансов США Джаннет Йеллен во время своего визита, но это будет совсем смешно. Впрочем, мы знаем, что герр Шольц - очень веселый персонаж. Так что почему бы и нет? Китайцы, несомненно, будут очень приветливы. Будут очень вежливы и обходительны, будут красиво улыбаться Олафу, кормить его деликатесами, может, даже свозят показать какие-нибудь китайские достопримечательности. Например, Великую стену. Просто потому, что они всегда так себя ведут с гостями - традиции такие.

Но сам Шольц им сейчас совершенно не интересен, а интерес к немецкой промышленности примерно такой, как у хищника к добыче. В том плане, что Китай будет предлагать немецкому бизнесу прекрасные условия для размещения своих фабрик и заводов, которых при этом будет лишаться Германия.

Китайцы прекрасно все видят и понимают. Они могут открыто не говорить и даже доброжелательно улыбаться, но ответить могут так, что мало не покажется.

Понятно, что визит Шольца в Пекин никаких результатов не принесет. Ну пусть Олаф хоть развлечется. Давайте будем считать его визит туристической поездкой класса люкс.