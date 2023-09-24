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«Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду», - написало издание под одним из опубликованных снимков.

Во время выступления украинский президент благодарил Канаду за поддержку. В рамках нового пакета помощи Украине страна выделит 482 миллиона долларов - более 46 миллиардов рублей. Кроме того, Канада отправит инструкторов для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Ранее Канада пополнила санкционный список , в него внесли 42 физических лица и 21 организацию из России. В черный список попали издания «Взгляд» и «Комсомольская правда», а также Высшая школа экономики и МГИМО.