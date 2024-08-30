30 августа 2024, 14:57

Зеленский предложил Моди провести в Индии конференцию по Украине

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Президент Украины Владимир Зеленский предложил организовать конференцию в Индии для обсуждения урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Источник издания рассказал, что данное предложение украинский лидер сделал во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев 23 августа. Зеленский выразил надежду, что саммит состоится до выборов в США в ноябре.

Ранее президент Украины отмечал, что конференцию по решению конфликта проведут в Индии, если власти страны согласятся подписать коммюнике первого саммита. В ответ Моди заявил о готовности страны выступить в роли основного посредника в переговорах между Россией и Украиной.

После визита индийского премьера в Киев президент США Джо Байден выразил благодарность за его миротворческие усилия.

Владимир Зеленский Индия Нарендра Моди
30 августа 2024, 05:58
Российский посол назвал главные цели Запада на Южном Кавказе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов заявил, что на Южном Кавказе Запад стремится вытеснить Россию и подорвать интеграционные процессы в Евразии. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что вмешательство Запада в делу других стран и регионов никогда не заканчивалось мирным урегулированием.

«Их главные задачи на Южном Кавказе - не достижение долгосрочного и устойчивого мира, а вытеснение России, создание в нашем регионе искусственных разделительных линий и, в конечном счете, подрыв интеграционных процессов в Евразии», - пояснил Евдокимов.

Посол отметил, что США со своими союзниками пойдут на любые шаги ради достижения своих целей, в том числе и на разжигание конфликтных очагов вокруг России. В этом плане власти США используют марионеточные правительства. Один из примеров - киевский режим.

Ранее постпред России при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что Запад пытается вбить клин между Арменией и ее союзниками, что вызывает тревогу и опасения. Действия армянских властей и «внешних игроков» дестабилизируют ситуацию не только внутри этой страны, но и в регионе.

Дипломатия Россия Запад Азербайджан
30 августа 2024, 04:55
Новый премьер Великобритании избавился от портрета Тэтчер
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Поселившийся в резиденции на Даунинг-стрит новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер распорядился избавиться от портрета «железной леди» Маргарет Тэтчер. Его биограф Том Болдуин рассказал об этом мероприятии, организованном книжным фестивалем Aye Write в Глазго, сообщила газета The Telegraph.

По словам журналиста, Стармера раздражал висевший в одном из кабинетов портрет кисти Ричарда Стоуна, заказанный премьером-лейбористом Гордоном Брауном и презентованный в 2009 году.

Болдуин вспомнил, как однажды при разглядывании картины политик назвал ее нервирующей и захотел убрать.

«И он избавился», - сказал биограф.

Консерваторы негативно отреагировали на его решение, причем шотландский тори Мердо Фрейзер предположил, что премьер просто осознал, что ему никогда не сравниться с достижениями Тэтчер.

После победы лейбористов на июльских выборах Стармер стал 58-м премьером Великобритании. Из-за доставшихся от предшественников проблем он запланировал непопулярные меры , в том числе сокращение расходов бюджета и повышение налогов.

Великобритания Кир Стармер
30 августа 2024, 01:55
Российский посол в Лондоне раскрыл роль США в задержании Дурова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Американское правительство могло повлиять на решение Франции возбудить уголовное дело против основателя Telegram Павла Дурова. Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью RT назвал его задержание большим ударом по свободе прессы.

«Париж сделал это по определенному совету из США. Они хотят ключи от этого мессенджера.<…> В целом, мы прекрасно понимаем, что это большой удар по свободе прессы, свободе распространения [информации]», - сказал он.

Дипломат заявил, что Telegram обрел большую популярность в России и других странах, поэтому Запад хотел бы получить нему доступ.

Келин сказал, что Дурову предъявили очень серьезные обвинения, и теперь ему необходима надежная защита.

Силовики задержали Дурова 24 августа. Спустя несколько дней его выпустили под надзор при условии, что бизнесмен внесет залог и останется во Франции.

Великобритания Дипломатия Аресты Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
30 августа 2024, 00:47
Захарова оценила высказывания Макрона по делу Дурова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президенту Франции Эммануэлю Макрону в будущем придется ответить на неудобные вопросы, связанные с задержанием в Париже основателя Telegram Павла Дурова. Представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом в своем Telegram-канале.

Она прокомментировала выступление французского лидера в Белграде, где Макрон заявил, что все произошедшее с Дуровым нельзя считать политическим преследованием.

По словам президента, это юридическое разбирательство. Захарова предупредила политика о последствиях этой кампании.

«Думаю, следующий вопрос Макрону будет таким: „Каково это быть на месте тех, кого ты вчера безосновательно обвинял в том, что делаешь сегодня сам?“. Как говорится, отвечать ему не переотвечать на эти и аналогичные вопросы», - сказала она.

Кроме Telegram власти Франции давили на администрацию видеохостинга Rumble. Ее владельцу Крису Павловски пришлось уехать из страны.

Мария Захарова Эммануэль Макрон МИД РФ Аресты Франция Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции

Новости по теме