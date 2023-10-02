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«Если вы - Владимир Зеленский, вас сейчас мало утешают искренние заверения Джо Байдена о том, что Штаты не уйдут от Украины», - отметила она.

По словам Краузе-Джексон, президент США заранее передал Украине часть помощи, так как предвидел сопротивление со стороны конгресса касательно выделения дополнительного финансирования.

«Но изменение настроений в США в преддверии выборов 2024 года очевидно», - добавила журналистка.

Она указала, что Зеленский после визита в Вашингтон начал получать плохие новости по поводу прекращения помощи Украине. Краузе-Джексон напомнила о высмеивающих украинского лидера картинках, опубликованных бизнесменом Илоном Маском.

Предприниматель с помощью фотошопа высмеял Зеленского и то, что он постоянно просит деньги и оружие для продолжения боевых действий.