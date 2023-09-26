Зеленский пообещал российским оборонным предприятиям новые санкции

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Он подчеркнул, что уже введенных ограничений не достаточно, поэтому их нужно увеличить.

«Санкций недостаточно - будет больше. Наших собственных, украинских. Пока будет продолжаться спецоперация Россия должна ощущать потери», - заявил Зеленский.

В минувший понедельник, 25 сентября, Минфин США внес в санкционный реестр российский титановый концерн «ВСМПО-Ависма» , а также еще 27 организаций из России, Германии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Омана и Финляндии. По версии американских чиновников, компании действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политике США.

В середине сентября журналисты газеты The New York Times заявили, что российские оборонные предприятия с начала специальной военной операции существенно нарастили объем производства и теперь выпускают снаряды и военную технику в большем количестве , чем все западные союзники Украины. Авторы подчеркнули, что российские промышленники обошли введенные санкции и ограничения экспорта.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета заявил, что введенные странами запада ограничения тормозят развитие страны, но при этом оказывают стимулирующее действие на ее развитие , так как ранее отложенные решения реализуются уже сейчас.

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