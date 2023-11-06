Зеленский пообещал объяснить Трампу невозможность урегулирования конфликта с Россией

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«Приглашаю Трампа посетить Украину. Думаю, мне понадобится около 24 минут, чтобы объяснить, почему он не сможет принести нам мир», - сказал Зеленский.

Украинский президент также отметил, что ему ничего не известно о вероятном сокращении поддержки страны в случае переизбрания Трампа на пост президента США.

«Рядовые жители США выступают за продолжение поддержки, поэтому Трамп, возможно, не сможет отказаться от поставок», - добавил он.

Ранее Трамп заявил, что в состоянии склонить Россию и Украину к урегулированию конфликта в течение суток. Политик уточнил, что призвал бы глав государств начать переговоры.

Также бывший президент США отмечал, что Украине следует отдать России области с русскоязычным населением.