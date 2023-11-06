Зеленский пообещал объяснить Трампу невозможность урегулирования конфликта с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов объяснить бывшему главе Белого дома Дональду Трампу, почему конфликт невозможно урегулировать в течение суток. Его слова привел телеканал NBC.
«Приглашаю Трампа посетить Украину. Думаю, мне понадобится около 24 минут, чтобы объяснить, почему он не сможет принести нам мир», - сказал Зеленский.
Украинский президент также отметил, что ему ничего не известно о вероятном сокращении поддержки страны в случае переизбрания Трампа на пост президента США.
«Рядовые жители США выступают за продолжение поддержки, поэтому Трамп, возможно, не сможет отказаться от поставок», - добавил он.
Ранее Трамп заявил, что в состоянии склонить Россию и Украину к урегулированию конфликта в течение суток. Политик уточнил, что призвал бы глав государств начать переговоры.
Также бывший президент США отмечал, что Украине следует отдать России области с русскоязычным населением.