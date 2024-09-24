24 сентября 2024, 18:06

Зеленский пока не встретился с Трампом в США

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться встречи с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ряд западных СМИ ранее отмечали, что в ходе визита в США Зеленский проведет встречи с Трампом и его соперницей, вице-президентом и кандидатом на пост главы государства от демократов Камалой Харрис.

«Несмотря на слова Трампа на вероятной встрече с Зеленским, когда он посетит страну, пока эту встречу так и не назначили», - отметили журналисты.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах президента первым делом свяжется с российским лидером Владимиром Путиным и Зеленским, после чего призовет к заключению сделки по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп назвал Зеленского лучшим торгашом в истории после его визитов в США.

США Владимир Зеленский Дональд Трамп
24 сентября 2024, 18:45
В небе над Калифорнией столкнулись советский учебный самолет и китайский лайнер
Читайте нас в: Google Новости
В небе над американским штатом Калифорния учебно-тренировочный самолет советской разработки Як-52 столкнулся с другим воздушным судном. Об этом сообщил телеканал NBC Los Angeles.

Вторым участником происшествия стал китайский лайнер Nanchang CJ-6A. По данным источника, в результате столкновения одно из воздушных средств упало, а его пилот погиб.

Другой борт сумел благополучно приземлиться примерно в 15 минутах от места крушения, при этом его пилот получил лишь незначительные травмы. В обоих самолетах не было пассажиров.

Оба легкомоторных судна упали в черте города, среди жилой застройки, но не на дома. Пилотам удалось направить падающие самолеты на дороги, избежав столкновения с жилыми зданиями. Причины и обстоятельства ЧП пока неизвестны.

Советский одномоторный Як-52 разработали в 1970-х годах как учебно-тренировочный самолет. Китайский лайнер Nanchang CJ-6A производили на основе другой советской модели - Як-18.

Ранее легкомоторный самолет СП-30 упал в районе села Верх-Озерное Быстроистокского района Алтайского края. На борту находился только пилот , он не пострадал.

США Авиация Авиакатастрофы Калифорния
24 сентября 2024, 04:25
Много вопросов — это индикатор. Начальник Генштаба США раскрыл секрет общения с Россией
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун заявил на мероприятии совета по международным отношениям, что научился понимать замысел российских военных в процессе переговоров. Об этом сообщило РИА «Новости».

Офицер заявил, что много информации о коллегах из других стран можно получить просто во время разговора. Браун посоветовал внимательно прислушиваться к тому, какие темы они поднимают и какие вопросы задают. Он привел в качестве примера общение с российскими военными в Сирии.

«Разговаривал не я, а полковник. Но я мог сказать, что у них на уме, основываясь на том, какие вопросы они задавали. Если они задавали один и тот же вопрос несколько дней подряд - это был индикатор», - сказал военный.

Россия и США смогут восстановить отношения после завершения конфликта на Украине, уверен бывший советник экс-президента Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм. Он призвал Белый дом учесть ошибки прошлого и построить экономически выгодные связи.

США Дипломатия Сирия Международные отношения Россия
24 сентября 2024, 03:33
США признали ОАЭ важнейшим оборонным партнером
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Американский президент Джо Байдена и лидер Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заида Аль Нахайян на встрече обсудили инвестиции в передовые системы, которые сделали ОАЭ одним из самых способных военных партнеров США. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден подтвердил приверженность США к территориальной обороне ОАЭ. Он назвал соглашение об оборонном сотрудничестве от 2017 года важным шагом для обеих стран.

Лидеры государства договорились об укреплении усилий по борьбе с региональными угрозами и пиратством. Также речь шла о расширении сотрудничества в области безопасности и перехвата незаконных поставок оружия.

Поездка шейха стала первым в истории визитом президента ОАЭ в Вашингтон.

Ранее стало известно, что Российская Федерация заняла четвертую позицию среди пяти крупнейших торговых партнеров Индии. На первом месте - Китай, а на третьем - Объединенные Арабские Эмираты.

Индия ОАЭ Китай
24 сентября 2024, 03:04
Макрон случайно прорекламировал российский Telegram-канал с мемами о себе
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Из-за путаницы с ником Елисейского дворца президент Франции Эммануэль Макрон по ошибке прорекламировал российский Telegram-канал с мемами о себе и своей семье. Пресс-служба политика указала неверное название в описании его профиля в мессенджере.

Перечисляя контакты президента в соцсетях, представители Макрона указали его личный канал, ресурс президента на французском языке и канал с ником ElyseeInfos. Последний не имел отношения к Елисейскому дворцу.

По информации Lenta.ru , его авторы выкупили это имя и публиковали мемы о политике, его ориентации и половой принадлежности его супруги Брижит Макрон. Спустя время ссылка стала неактивной - никнейм остался в описании профиля президента, но при нажатии на него появлялось сообщение о том, что такой пользователь не найден.

Макрон ранее опроверг слухи о том, что первая леди Франции в прошлом сменила пол* на женский. Он назвал недоброжелателей своей супруги женоненавистниками.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Интернет Соцсети Эммануэль Макрон Telegram Мемы

Новости по теме