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Согласно документу, расходы вырастут на 322,6 миллиарда гривен (8,83 миллиарда долларов). Больше всего средств получат МВД и Минобороны Украины. На нужды спецслужб выделят 4,2 миллиарда гривен (110 миллионов долларов).

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк назвал это новыми рекордными показателями бюджетного дефицита для Украины. По его словам, расходы впервые будут превышать 3,39 триллиона гривен, что примерно составит порядка 93 миллиарда долларов.

Американские журналисты предрекли Украине безвыходное положение и экономическое голодание. Сейчас долги киевского режима продолжают накапливаться, а дефицит бюджета только растет. Каждый месяц украинским властям приходится тратить около 3,1 миллиарда долларов.