Зеленский подписал проект бюджета Украины с дефицитом в 43 миллиарда долларов

Исходя из данных в законопроекте, в стране утвердили доходы в 1,76 триллиона гривен (48,4 миллиарда долларов), а расходы - 3,35 триллиона гривен (92,2 миллиарда долларов).

Ранее министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис заявил, что на Украине ситуация «не идет хорошо» и положение государства оказалось ужасным после полутора лет кризиса. Он отметил, что украинской стороне необходимо решить вопрос с финансовыми отчетами, потому что она страдает от большой «проблемы подотчетности».

До этого Герапетритис отметил, что в Греции не одобрят пересмотр многолетнего бюджета ЕС, если он будет полностью состоять из помощи Украине.