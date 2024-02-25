25 февраля 2024, 22:46

Зеленский подготовит донос в США на сотрудничающие с Россией компании

РИА «Новости»
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Во многих странах мира, в том числе в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, Латинской и Северной Америках, Африке есть СМИ и организации, которые разделяют позицию России. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил Зеленский, пообещав передать данные США и ЕС.

«Есть такой большой документ, мы хотим его представить на уровне ЕС, Еврокомиссии, Европарламенту, лидерам ЕС, а также США», - добавил Зеленский.

По его словам, российская сторона им помогает, и они прислушиваются к ее мнению. Таким образом украинский президент ответил на вопрос о странах и организациях, которые «поддаются российскому нарративу» Ранее Зеленский выступил с сообщением, что план провального контрнаступления ВСУ был у российской стороны еще до его начала.

США Африка Европа Россия
25 февраля 2024, 22:36
США признали устойчивость российской экономики
Unsplash
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Российская экономика показала устойчивость к давлению со стороны Запада, которому для достижения результата приходится продолжать вводить санкции. Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу Fox News.

Он призвал и дальше наносить ущерб экономике России и «дюйм за дюймом» уменьшать ее возможности продолжать специальную операцию на Украине.

«Это правда, что российская экономика <…> оказалась устойчива», - подчеркнул сотрудник Белого дома.

Соединенные Штаты 23 февраля ввели экспортные ограничения против 93 компаний из разных стран. Предприятия обвинили якобы в содействии Вооруженным силам России.

Евросоюз также ввел новые антироссийские санкции. Эксперты не увидели ничего сокрушительного в ограничениях, сообщила газета «Петербургский дневник».

США Санкции Россия Экономика
25 февраля 2024, 20:54
Сербия направила ноту протеста Хорватии из-за обвинений в пособничестве России
РИА «Новости»
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Сербия направила Хорватии ноту протеста из-за обвинений главы МИД этой страны в том, что Белград якобы способствует России дестабилизировать ситуацию на Балканах. Об этом сообщило Министерство иностранных дел республики.

В сообщении заявление главы МИД Хорватии Гордана Грлич-Радмана о том, что Сербия пытается «усидеть на двух стульях» и ведет двойную политику, одновременно пытаясь стать ближе и к ЕС, и к России, назвали неприемлемым.

Кроме того, в нем указали на недопустимость подобных высказываний и отметили, что они нагнетают атмосферу ненависти к сербскому народу и нарушают политику стабильности в регионе.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании организации, что в мире может появиться новая «горячая точка». По его словам, из-за действия «властей» Косова в отношении этнических сербов новый конфликт может разыграться на Балканах.

Сербия Международные отношения Россия МИД РФ
25 февраля 2024, 20:51
«Проходили в атмосфере страха». В США назвали выборы в Белоруссии фиктивными
РИА «Новости»
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В Госдепартаменте США заявили, что считают выборы в Белоруссии фиктивными. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как отметили в Госдепе, выборы якобы проходили без демократических процедур и в атмосфере страха. Там осудили голосование в Белоруссии.

«Выборы проходили в атмосфере страха, и ни один из электоральных процессов не может быть назван демократическим», - отметил представитель госдепа Мэттью Миллера.

Сегодня в Белоруссии прошел единый день голосования. По его итогам изберут 12,5 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента.

Ранее Александр Лукашенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2025 году. По его словам, голосование в стране - это праздник. Политик назвал выборы в Белоруссии самыми честными в мире.

США Белоруссия Александр Лукашенко Выборы в Белоруссии Выборы
25 февраля 2024, 19:44
Премьер-министр Йемена Мубарак отправился в Москву
РИА «Новости»
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Премьер-министр, министр иностранных дел международно признанного правительства Йемена Ахмед бен Мубарак направился в Москву с официальным визитом. Об этом сообщило Йеменское агентство новостей Saba.

Как напомнило РИА «Новости», Мубарак посетит Москву спустя 20 дней после своего назначения на пост премьера по приглашению российской стороны.

В планах политика встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, вице-премьером России Алексеем Оверчуком и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Целью поездки Мубарака станет обсуждение двусторонних отношений и пути их укрепления и развития.

Ранее стало известно, что США, несмотря на предпринятые попытки, не удалось ухудшить отношения между Россией и Венесуэлой, что подтвердил визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в латиноамериканскую страну.

Отношения Россия Москва Йемен

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