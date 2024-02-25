Зеленский подготовит донос в США на сотрудничающие с Россией компании

«Есть такой большой документ, мы хотим его представить на уровне ЕС, Еврокомиссии, Европарламенту, лидерам ЕС, а также США», - добавил Зеленский.

По его словам, российская сторона им помогает, и они прислушиваются к ее мнению. Таким образом украинский президент ответил на вопрос о странах и организациях, которые «поддаются российскому нарративу» Ранее Зеленский выступил с сообщением, что план провального контрнаступления ВСУ был у российской стороны еще до его начала.