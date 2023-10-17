Зеленский поблагодарил США за ракеты ATACMS

Одна из теплоэлектростанций на Украине получила серьезные повреждения

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Оборудование одной из теплоэлектростанций на Украине получило повреждения. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале энергохолдинга ДТЭК.

«Серьезно повреждено оборудование предприятия. <…> Энергетики начали ликвидацию их последствий», - указали представители холдинга.

Никаких дополнительных подробностей в ДТЭК не привели. О какой именно теплоэлектростанции идет речь, пока неизвестно.

Ранее власти Харьковской области заявили о повреждении одного из объектов инфраструктуры, расположенного в селе Куриловка.

Также появлялись данные о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.

В середине сентября заместитель министра энергетики страны Светлана Гринчук заявляла о подготовке графиков отключений электричества. Их подготовили местные операторы систем распределения.