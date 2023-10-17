Зеленский поблагодарил США за ракеты ATACMS
Президент Украины Владимир Зеленский в видеобращении в своем Telegram-канале поблагодарил США за ракеты ATACMS. Тем самым украинский лидер подтвердил применение ВСУ американских дальнобойных вооружений.
«Сегодня особенно благодарны Соединенным Штатам. Наши договоренности выполняются. Выполняются очень точно. ATACMS себя показали», - заявил Зеленский.
Ранее прибытие на Украину американских ракет подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Он заявил, что ATACMS использовали при ударе по Бердянску в Запорожской области.
Американские СМИ сообщили, что версия ракеты ATACMS, отправленная украинцам, оснащена кассетными боеприпасами. По данным издания, на Украину отправили небольшое количество дальнобойных ракет. СМИ также утверждают, что партию вооружения направили тайно.
*Росфинмониторинг внес Алексея Гончаренко в список террористов и экстремистов.