Зеленский ответил, когда закончится конфликт с Россией

«Я думаю, что никто не знает ответа на вопрос, когда закончится конфликт. Даже те уважаемые люди, командиры, наши или западные», - подчеркнул украинский лидер.

По его словам, прогнозы политологов и военных корреспондентов являются только предположениями, а не точными сведениями. Зеленский также отметил, что сейчас прорабатывается единая позиция Украины и 50 других стран по «формуле мира». По его словам, как только она будет сформулирована, ее передадут в Москву.

Предновогоднюю пресс-конференцию Зеленского транслировали в социальных сетях и на украинском телеканале ICTV. На ней он поделился своими мыслями о возможных сроках окончания боестолкновений с Россией, а также о помощи США и европейских союзников, вхождения Украины в состав НАТО и вероятном увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские союзники Украины задумались о переговорах с Россией.