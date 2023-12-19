19 декабря 2023, 23:30

Зеленский ответил, когда закончится конфликт с Россией

РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов, закончится ли противостояние с Россией в 2024 году. На пресс-конференции он заявил, что не уверен в этом.

«Я думаю, что никто не знает ответа на вопрос, когда закончится конфликт. Даже те уважаемые люди, командиры, наши или западные», - подчеркнул украинский лидер.

По его словам, прогнозы политологов и военных корреспондентов являются только предположениями, а не точными сведениями. Зеленский также отметил, что сейчас прорабатывается единая позиция Украины и 50 других стран по «формуле мира». По его словам, как только она будет сформулирована, ее передадут в Москву.

Предновогоднюю пресс-конференцию Зеленского транслировали в социальных сетях и на украинском телеканале ICTV. На ней он поделился своими мыслями о возможных сроках окончания боестолкновений с Россией, а также о помощи США и европейских союзников, вхождения Украины в состав НАТО и вероятном увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские союзники Украины задумались о переговорах с Россией.

Владимир Зеленский Россия Украина Конфликт на востоке Украины
19 декабря 2023, 21:17
Суд Польши приговорил 14 фигурантов дела о шпионаже в пользу России
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Ставшие фигурантами дела об участии в организованной российскими спецслужбами шпионской сети 14 иностранных граждан получили реальные сроки после признания вины. Об этом со ссылкой на решение окружного польского окружного суда Люблина сообщило издание Onet.

Журналисты напомнили, что обвинение изначально предъявили 16 участникам, но двое отозвали свои ходатайства и признании вины и теперь их ждет длительный судебный процесс.

По версии обвинения, участников группы завербовали российские спецслужбы и поручили им собирать информацию о работе железных дорог Польши, а также устроить теракт на одном из участков.

Среди обвиняемых оказались два белорусских студента, украинцы и один россиянин - игрок польской хоккейной команды. Среди участников группы также была девушка, которая получила минимальный срок в один год и один месяц лишения свободы.

Максимальное наказание в шесть лет тюрьмы получил обвиняемый по имени Артем. Также осужденных обязали выплатить штрафы в пять тысяч злотых в пользу Фонда правосудия и дополнительные выплаты на сумму от нескольких десятков тысяч злотых.

Кроме того трое осужденных уже в ближайшее время могут подать заявление на условно-досрочное освобождение, так как с марта они находились под временным арестом.

О задержании подозреваемого в шпионаже хоккеиста из России генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро сообщил 30 июня. По его словам, он стал 14-м участником шпионской группы. По решению суда, задержанного спортсмена арестовали на три месяца.

Попытки посольства России в Варшаве добиться встречи с арестованным соотечественником успехом не увенчались. Представитель дипмиссии Андрей Ордаш подчеркнул, что польский МИД проигнорировал все заявления.

По данным СМИ , задержанным оказался 20-летний Максим Сергеев, который переехал в Польшу в 2021 году и начал выступать за местную команду.

Шпионаж Белоруссия Суд Россия Украина Польша
19 декабря 2023, 19:07
Украина и Британия договорились о многолетнем противостоянии России
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Власти Великобритании и Украины в ближайшие дни подпишут меморандум о военном сотрудничестве сроком на 10 лет. Один из пунктов предусматривает участие британского флота в поддержке ВСУ в контроле над побережьем Черного моря. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Telegraph.

Кроме того, меморандум предусматривает обязательства Великобритании оказывать поддержку Украине в борьбе против России предоставлением военной и финансовой помощи, военно-морских активов, а также обмена данными разведки. Британцы также взяли на себя послевоенные гарантии безопасности в случае возникновения нового конфликта России и Украины.

Официальные лица королевства заявили, что страна сосредоточится на укреплении морских возможностей Украины, а также организует поставку дополнительных морских вооружений и два корабля для поиска мин в акватории. Офицеры военно-морского флота Великобритании уже организовали обучение украинских специалистов по разминированию глубоководных путей для предстоящих десантных рейлов.

В Министерстве обороны Великобритании отказались раскрыть дополнительные сведения о поставляемом Украине оружии, но уточнили, что новые поставки включат наземные и воздушные средства. Основное внимание уделят в обеспечении больше совместимости ВСУ и сил НАТО, чтобы украинские военные в будущем стали сдерживающим фактором нападения со стороны России.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита в Париж заявил, что его страна продолжит оказывать поддержку Украине и призвал другие западные государства следовать этому примеру.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление британского министра, заявил, что риторика осталась прежней, но оказанием помощи Украине Великобритании придется заплатить истощением своих ресурсов.

Ядерное оружие Великобритания Россия Украина
19 декабря 2023, 17:45
Санкции против российских алмазов оценили в Минфине
РИА «Новости»
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Решение Евросоюза ввести ограничения на экспорт алмазов из России не принесет никакой пользы поддержавшим эти меры странам. Об этом РИА «Новости» сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Санкции вводят уже не в первый раз, мы видели последствия от них. Россия перенастроит на другие регионы свои рынки сбыты. Уверен, что тем, кто эти санкции вводил, это не принесет пользы», - сказал он.

Глава ведомства отметил, что Россия держит под контролем существенную долю алмазного мирового рынка.

«Рынок бриллиантов и алмазов понятен. Он стабильный, временами, бывает, сокращается или увеличивается. Будем искать новые рынки, спрос есть», - добавил Силуанов.

В понедельник, 18 декабря, ЕС утвердил новый пакет санкций против России , которые в том числе предусматривают запрет на передачу, покупку и импорт российских алмазов с 1 января 2024 года, писал RT.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что у России есть пути обхода новых ограничений со стороны Евросоюза.

Минфин РФ Санкции Россия Евросоюз

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