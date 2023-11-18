18 ноября 2023, 00:29

Зеленский освободил уволил замглавы Службы внешней разведки Украины

РИА «Новости»
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Президент Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. Указ опубликовали на сайте украинского лидера.

Причины, по которым Зеленский освободил Тарасовского от должности, не уточнялись.

«Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины», - сказано в документе.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров якобы предложил уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Однако позже депутат Верховной рады Владимир Арьев сообщил, что его источники не подтвердили эту информацию.

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен считает, что Зеленский готовится арестовать Залужного и устранить его. По словам американского эксперта, в правительстве Украины произошел раскол между администрацией президента и военными.

В начале ноября Зеленский снял с должности командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко. Тот заявил, что узнал о своей отставке из СМИ. Он также признался, что не знает причин увольнения.

Владимир Зеленский Украина
18 ноября 2023, 00:49
Канцлера Германии Шольца позвали в бордель для решения проблем с проституцией
РИА «Новости»
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Германский союз работников секс-индустрии (BesD) пригласил немецкого канцлера Олафа Шольца в бордель, чтобы вместе решить проблемы в области проституции. Об этом сообщило РИА «Новости».

До этого Шольц призвал к сокращению этой сферы. По его словам, покупку интимной близости нельзя воспринимать нормально. При этом позиция Шольца противоречит мнению Федерального министерства по делам семьи, которое выступило против ужесточения закона о проституции.

«Мы хотели бы предоставить вам нашу экспертизу и сердечно приглашаем вас на дискуссию и экскурсию по борделю в Берлине», - заявили BesD в обращении к Шольцу.

Также в организации отметили, что согласны с мнением канцлера ФРГ по поводу недопустимости торговли людьми и насилия, однако работники сексуальной индустрии не относятся к этой деятельности и на самом деле «предоставляют хорошие и ценные услуги».

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер раскритиковал решение Германии о принятии большого числа мигрантов с разными религиозными и культурными ценностями. По его словам, это оказалось большой ошибкой.

Германия Олаф Шольц
18 ноября 2023, 00:14
Полет российских ракетоносцев к северу от Британии назвали предупреждением Путина
Пресс-служба Минобороны
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Пролет стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС России в Норвежском море был предупреждением Лондону и всему Западу по ситуации на Украине. Такое заявление сделала газета Express.

«Полет к северу от Британских островов можно рассматривать как устрашающий шаг <…> на фоне продолжающегося конфликта на Украине», - считают в издании.

Военные российские самолеты проводили стандартные учения, которые Минобороны проводит регулярно, отметили в газете и добавили, что отношения России и Запада остаются напряженными из-за конфликта в Восточной Европе.

Ранее в Узбекистане во время военных учений разбился вертолет Ми-8. Экипаж воздушного судна погиб. ЧП произошло на полигоне «Каттакурган» в Самаркандской области. Комиссия выясняет причины аварии.

Великобритания Самолеты Запад Владимир Путин
17 ноября 2023, 21:30
Экипаж погиб при крушении военного вертолета в Узбекистане
Unsplash
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Во время выполнения учебно-тренировочного полета в Узбекистане разбился военный вертолет Ми-8, его экипаж погиб. Об этом сообщило Минобороны республики в Telegram-канале.

«17 ноября 2023 года в 20:15 (18:15 по московскому времени - прим. ред.) вертолет Ми-8 командования войск ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне „Каттакурган“ потерпел крушение», - сказано в сообщении.

Экипаж воздушного судна погиб. Специальная комиссия выясняет причины крушения, сообщили в министерстве. Полигон «Каттакурган» расположен в Самаркандской области.

Самолет ВВС США потерпел крушение во время тренировочного полета над Средиземным морем. Данных о состоянии летчиков американское командование не сообщило. Крушение не было связано с враждебными действиями других стран, уточнили в ВВС США.

В Республике Саха (Якутия) в конце октября вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку. На борту находилось пять человек, пострадали двое.

Вертолеты Военные учения Узбекистан
17 ноября 2023, 21:12
Эрдоган обвинил Израиль в нежелание признать наличие ядерного оружия
unsplash.com
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Израиль обладает ядерным оружием, но не признает этого. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чьи слова привел ТАСС.

Турецкий лидер отметил, что еврейское государство сравняло сектор Газа с землей. В ходе операции ЦАХАЛ в палестинском анклаве погибли более 13 тысяч детей, женщин и пожилых людей.

«Имеет ли Израиль в настоящее время ядерное оружие? Да, но если вы спросите об этом Израиль, он не скажет да. Потому что они очень хорошо используют ложь», - заявил Эрдоган.

Ранее турецкий лидер назвал Израиль «террористическим государством». Власти страны направили в Международный уголовный суд (МУС) иск против израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Главу правительства обвинили в геноциде жителей Палестины.

До этого Эрдоган призвал страны Запада и Ближнего Востока «надавить» на правительство Израиля и палестинское движение ХАМАС, чтобы те начали мирный диалог по прекращению огня. К организации переговоров необходимо привлечь США, Египет и страны Персидского залива, добавил он.

Израиль Реджеп Эрдоган Конфликт Израиля и Палестины

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