Зеленский освободил уволил замглавы Службы внешней разведки Украины

Причины, по которым Зеленский освободил Тарасовского от должности, не уточнялись.

«Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины», - сказано в документе.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров якобы предложил уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Однако позже депутат Верховной рады Владимир Арьев сообщил, что его источники не подтвердили эту информацию.

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен считает, что Зеленский готовится арестовать Залужного и устранить его. По словам американского эксперта, в правительстве Украины произошел раскол между администрацией президента и военными.

В начале ноября Зеленский снял с должности командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко. Тот заявил, что узнал о своей отставке из СМИ. Он также признался, что не знает причин увольнения.