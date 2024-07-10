По его словам, юбилейный саммит должен быть стать топовым событием, однако журналисты освещают его не так ярко, как ему хотелось бы. При этом «тому, что ожидается в ноябре» - американским выборам - СМИ уделяют куда больше внимания.

«Кажется, люди почти не замечают исторического расширения НАТО за счет двух новых стран - его затмила другая история», - заявил Зеленский.

Саммит НАТО стартовал 9 июля и продлится до 11 июля. По мнению посла РФ в США Анатолия Антонова, первый день подтвердил «агрессивную сущность» альянса. Участники мероприятия продолжили нагнетать военный психоз и демонизировать Россию.