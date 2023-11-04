04 ноября 2023, 17:57

Зеленский опроверг слухи о давлении Запада на Украину по теме переговоров

Pixabay
Читайте нас в: Google Новости

Страны Запада не пытались надавить на украинское руководство в вопросе начала переговоров с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщило издание «Интерфакс-Украина».

Он исключил возможность переговоров с Россией и опроверг информацию о попытках США и стран Европы повлиять на это решение.

«Никто не давит на меня сегодня. Все это было в начале [конфликта] и до [конфликта]», - указал Зеленский.

Ранее украинский лидер отреагировал на интервью главкома ВСУ Алексея Залужного газете The Economist. Он подтвердил информацию о том, что Россия имеет преимущество над армией Украины в небе, но отказался называть ситуацию «патовой».

Зеленский отметил, что украинцы не имеют права опускать руки и должны продолжать участвовать в конфликте. Он пообещал больше контактировать с западными партнерами и выразил надежду на скорую поставку американских истребителей.

США Россия Запад Украина
04 ноября 2023, 17:54
«Морковку» не получат. Европа накормит украинцев очередными обещаниями
Flickr
Читайте нас в: Google Новости
Глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен приехала в Киев с целью убедить украинцев в том, что вступление их страны в ЕС не за горами. Однако реальность далека от обещаний европейцев, рассказал в колонке для «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее - прямая речь.

В Киев приехала глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен. Как водится - неожиданно и на поезде. На вокзале важную фрау встречал сам пан Зеленский (президент Украины Владимир - прим. ред.), где он сам и гостья произнесли прочувствованные речи.

Зачем фрау Дер Ляйен приехала в Киев именно сейчас? Тут все просто - она привезла украинцам ту самую морковку (или кружевные трусики), за которыми Украина безуспешно бежит трусцой уже добрый десяток лет. Но эта морковка украинцам вручена не будет. Фрау Урсула отвезет ее обратно в свой чудесный европейский сад. Ее задача - именно показать украинцам заветный корнеплод, но не более того.

В общем, Евросоюз в лице Урсулы фон Дер Ляйен вроде бы начинает переговоры по приему Украины в Евросоюз. Сейчас будет много громких заявлений о том, что вступление Украины в ЕС предрешено и уже не за горами, но реальность очень сильно отличается от того, что попытаются скормить европейцы простому украинцу.

Главная задача Урсулы - убедить страну, которая находится на аппарате искусственного дыхания, что нужно еще немного потерпеть. Возможно, пойти на какие-то непопулярные военные решения, но все это временно, а вот потом все обязательно наладится. И перед Украиной наконец-то откроются заветные двери Евросоюза.

Надо потерпеть и пострадать Лейтмотив у песни все тот же - надо еще немного потерпеть, пострадать, потерять еще часть населения и остатки экономики. И не ждать от Запада такой же щедрой помощи, как была недавно, потому что там все как в старом анекдоте: «Ну не шмогла я!» Самое забавное, что ведь на Украине фрау Урсуле многие поверят. В стране победившего карго-культа по-другому быть не может. Украинцев долго воспитывали и готовили именно для того, чтобы они верили любой, даже самой нереальной чуши. И как люди, которые верят в то, что Украина когда-то выкопала Черное море, могут не поверить, что Евросоюз уже вот прям на горизонте? Только вот до горизонта дойти не удавалось еще ни одному человеку в мире.

А самой Урсуле сейчас не позавидуешь. Ситуация резко осложнилась войной на Ближнем Востоке, проблемами с финансированием Украины из США, резким ростом антиукраинских настроений в Европе, дырами в экономике. При этом те же американцы давят на ЕС, чтобы украинский проект не оказался брошенным.

Только вот поддерживать его особо нечем. Ну, разве что той морковкой, которую Урсула привезла сегодня в Киев.

Еврокомиссия Евросоюз Украина
04 ноября 2023, 17:33
Россия достигла прогресса в переговорах с ХАМАС по заложникам — Песков
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия не прекращала вести переговоры с ХАМАС для освобождения своих граждан, которые стали заложниками в секторе Газа. Страна сделает все возможное, чтобы вызволить их. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Прогресс определенный есть в переговорах. Мы сохраняем наш диалог со всеми сторонами», - отметил он.

Песков добавил, что ситуация осложняется тем, что для освобождения пленных требуется согласование нескольких сторон. Дипломаты пытаются договориться и вызволить россиян из зоны палестино-израильского конфликта, но «не со всеми диалог идет легко».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила работу ведомства над разрешением ситуации с заложниками. Она сообщила, что среди пленных нет россиян, которые приехали в Израиль с туристическими целями, все из похищенных долгое время проживали на территории ближневосточного государства.

Кремль Дмитрий Песков Россия Конфликт Израиля и Палестины
04 ноября 2023, 16:52
ВС России перекроют Украине доступ к Черному морю — американский экс-дипломат
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Россия может перекрыть Украине доступ к Черному морю, если ее войска освободят Одессу. Об этом YouTube-каналу Dialogue works заявил бывший американский дипломат Час Фриман.

По его мнению, ВСУ понесли существенные потери и продолжение конфликта обернется для Украины большими проблемами.

«Если конфликт продолжится и дальше, то есть угроза, <…> что Россия освободит Одессу и лишит Украину любого доступа к Черному морю», - подчеркнул экс-дипломат.

Эксперт отметил, что Запад допустил ошибку, когда спровоцировал конфликт между двумя государствами. Фриман добавил, что российская армия стала только сильнее и получила информацию о том, как можно нейтрализовать оружие НАТО.

Ранее о возможной потере Одессы Украину предупредил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он указал на важность выхода в Черное море для страны и не исключил, что портовый город может перейти России.

США Одесса Россия Украина Армия
04 ноября 2023, 16:18
Турция отозвала своего посла в Израиле из-за ситуации в Газе
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
МИД Турции принял решение отозвать посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для проведения консультаций. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

Посла отзовут из-за ситуации в секторе Газа и ударов армии Израиля по палестинскому анклаву. МИД Турции подчеркнул, что израильское правительство игнорирует призывы к прекращению боевых действий и передаче гуманитарной помощи мирному населению, пострадавшему от обстрелов.

«В связи с разворачивающейся гуманитарной трагедией в секторе Газа <…> было принято решение отозвать нашего посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для консультаций», - указали в ведомстве.

Ранее МИД Венесуэлы назвал действия Израиля в секторе Газа «операцией по истреблению в нацистском стиле». Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил о военных преступлениях в анклаве и призвал международное сообщество урегулировать палестино-израильский конфликт.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

Новости по теме