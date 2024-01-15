Зеленский опозорился на Давосском форуме

Встреча по «формуле мира» Зеленского прошла в первый день форума, но ее участники ни о чем не договорились.

«Встреча советников по национальной безопасности завершилась в Давосе без выработки четкой концепции перед прибытием Зеленского», - сообщило агентство Bloomberg.

Глава брюссельского бюро The Financial Times Генри Фой более образно высказался, отметив, что главное достижение встречи в Давосе по Украине - это лишь увеличение количества ее участников на общей фотографии.

Относительно решения турецкого лидера известно, что Эрдоган отменил участие своей страны в форуме из-за позиции его организаторов по палестино-израильскому конфликту. Помимо этого, турецкие власти, в отличие от США и стран Евросоюза, не считают ХАМАС террористической организацией.

Важно и то, что российская делегация не приехала на мероприятие, а в ее отсутствие вообще бессмысленно обсуждать какие-либо решения по Украине.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко рассказал, что украинскую «формулу мира» сформулировали в США.