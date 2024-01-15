15 января 2024, 22:19

Зеленский опозорился на Давосском форуме

РИА «Новости»
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Украинский президент Владимир Зеленский опозорился на форуме в швейцарском городе Давос. Обсуждение его так называемой «формулы мира» провалилось, а турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вообще отказался участвовать в международном мероприятии. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Встреча по «формуле мира» Зеленского прошла в первый день форума, но ее участники ни о чем не договорились.

«Встреча советников по национальной безопасности завершилась в Давосе без выработки четкой концепции перед прибытием Зеленского», - сообщило агентство Bloomberg.

Глава брюссельского бюро The Financial Times Генри Фой более образно высказался, отметив, что главное достижение встречи в Давосе по Украине - это лишь увеличение количества ее участников на общей фотографии.

Относительно решения турецкого лидера известно, что Эрдоган отменил участие своей страны в форуме из-за позиции его организаторов по палестино-израильскому конфликту. Помимо этого, турецкие власти, в отличие от США и стран Евросоюза, не считают ХАМАС террористической организацией.

Важно и то, что российская делегация не приехала на мероприятие, а в ее отсутствие вообще бессмысленно обсуждать какие-либо решения по Украине.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко рассказал, что украинскую «формулу мира» сформулировали в США.

Владимир Зеленский Турция Реджеп Эрдоган Экономика Швейцария
15 января 2024, 22:43
Йеменские хуситы подтвердили удар по кораблю США в Аденском заливе
pxhere.com
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Шиитское движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемена, подтвердило нанесение ракетного удара по американскому эсминцу в Аденском заливе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире подконтрольного движению телеканала «Аль-Масира», все американские и британские корабли и подразделения, участвующие в военной агрессии против их страны, внесли в список вражеских целей для своих вооруженных сил.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию против корабля США в Аденском заливе. При осуществлении операции использовались несколько противокорабельных ракет, которые попали точно в цель», - пояснил он.

Помимо этого, Сариа обещал и в будущем проводить аналогичные военные операции, не позволяя израильским судам пересекать Красное и Аравийское моря.

Ранее Центральное командование США подтвердило запуск противокорабельной ракеты с территорий, поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, по эсминцу ВМС США Laboon в Красном море. По данным CENTCOM, ракета не достигла цели. Американский истребитель уничтожил ее вблизи города Ходейда.

США Ракеты Корабли Йемен
15 января 2024, 20:40
Выписанный из больницы министр обороны США Остин остался на удаленке
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Перенесший операцию из-за рака простаты министр обороны США Ллойд Остин выписался из больницы. Но в офис он пока не вернется и продолжит работать из дома в связи с длительным восстановлением. Об говорится в его официальном заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.

Ллойд поблагодарил врачей и медсестер Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида за помощь, профессионализм и поддержку. Также он отметил, что признателен всем, кто присылал ему пожелания скорейшего выздоровления.

«Поскольку я продолжаю восстановление, то свои обязанности станут выполнять из дома. Но я стремлюсь как можно быстрее вернуться в Пентагон», - написал министр обороны США.

Диагноз министру обороны США врачи поставили в начале декабря 2023 года. Тогда же ему провели операцию. Но после этого руководитель Пентагона снова попал в больницу из-за осложнений.

О том, что руководитель оборонного ведомства находится в больнице, стало известно только в январе. Остин скрыл информацию о своем заболевании не только от общества, но также от президента США Джо Байдена и конгресса, что вызвало громкий скандал.

При этом, находясь в больнице, Остин контролировал удары армии США по позициям заблокировавших Баб-эль-Мандебский пролив хуситов.

США Пентагон Больницы Врачи
15 января 2024, 19:37
Беспилотник-разведчик США заметили в районе побережья Краснодарского края
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Необычную активность американской авиации над Черным морем заметили авторы сообщества «Военная хроника» во «Вконтакте». Они опубликовали кадры с сайта Flightradar, на которых виден кружащий в 130 километрах от Новороссийска и побережья Краснодарского края американский-беспилотник разведчик RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE11.

Авторы сообщения напомнили что обычно этот дрон регулярно появляется в районе Крыма. Но в этот раз он сменил маршрут.

В последний раз «Военная хроника» обратила внимание на повышенную активность авиации НАТО в районе побережья полуострова 3 января. Тогда там появился уже упомянутый беспилотник, а также патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.

На следующий день Министерство обороны России сообщило о перехвате 10 украинских ракет , выпущенных в сторону Крыма. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что один из вражеских снарядов упал в частном секторе за местным государственным университетом.

США Беспилотники Военные Крым Краснодарский край
15 января 2024, 19:32
Сотни россиян застряли на Маврикии из-за урагана
Unsplash
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Около 300 российских туристов не могут выехать из столицы Маврикия Порт-Луи из-за сильного урагана. Мощный ливень обрушился на остров, сообщил Telegram-канал Mash.

«Жуткий ливень, ветер - 200 километров в час, восьмиметровые волны и фиолетовая тревога», - отметили в публикации.

По данным газеты Le Mauricien , набережную Порт-Луи затопило в результате обрушившегося циклона «Белал». Метеорологическая служба Маврикия предупредила о повышенном уровне опасности из-за приближения циклона, который уже привел к разрушениям на соседнем острове Реюньон.

Мощные волны накрыли набережную, автомобили и некоторые здания. Синоптики прогнозируют ухудшение ситуации. В связи с этим на острове закрыли магазины и учреждения, в том числе банки. Международный аэропорт также временно прекратил работу.

В конце ноября мощный средиземноморский циклон обрушился на Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате шторма на полуострове пострадали 12 человек, пятеро погибли.

Туризм Ураган Россия

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