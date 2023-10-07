Зеленский обвинил Россию в распространении фейков о коррупции на Украине

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«Прежде всего, это известный российский нарратив о коррупции. Они понимают, что не могут расколоть общее единство Европы и поддержку Украины», - с уверенностью заявил глава киевского режима.

Ранее Зеленский обвинил бывшего главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в российской пропаганде после его слов о невозможности вступления Украины в ЕС из-за коррупции.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель отрекся от планов в 2030 году принять Украину в Евросоюз. Украина последней из стран стала кандидатом на вступление в Евросоюз, ее примут, когда продвинется очередь, заявил Боррель.

Вступление Украины в ЕС станет самоубийством для Европы, считают в Польше. Если Украина окажется в составе ЕС, Польше придется тратить огромные суммы из-за прямой конкуренции с этой страной.