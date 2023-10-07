Зеленский обвинил Россию в распространении фейков о коррупции на Украине
Россия распространяет фейки о коррупции на Украине, чтобы лишить ее западной поддержки. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, его процитировало издание «Страна».
«Прежде всего, это известный российский нарратив о коррупции. Они понимают, что не могут расколоть общее единство Европы и поддержку Украины», - с уверенностью заявил глава киевского режима.
Ранее Зеленский обвинил бывшего главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в российской пропаганде после его слов о невозможности вступления Украины в ЕС из-за коррупции.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель отрекся от планов в 2030 году принять Украину в Евросоюз. Украина последней из стран стала кандидатом на вступление в Евросоюз, ее примут, когда продвинется очередь, заявил Боррель.
Вступление Украины в ЕС станет самоубийством для Европы, считают в Польше. Если Украина окажется в составе ЕС, Польше придется тратить огромные суммы из-за прямой конкуренции с этой страной.