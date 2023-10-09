Зеленский обвинил Россию в конфликте между Израилем и Палестиной

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«У нас есть данные, которые ясно доказывают, что Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке», - сказал украинский лидер.

Он добавил, что подобные действия подорвут мировое единство, а также «уничтожат свободу в Европе».

Ранее стало известно о подготовке визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию. По словам посла Абдельхафиза Нофаля, палестинские власти ценят российскую позицию в вопросах урегулирования конфликта с Израилем.

Конфликт между Израилем и ХАМАС обострился 7 октября. Палестинские боевики выпустили несколько тысяч ракет и расстреливали мирных жителей. В результате нападения погибли свыше 800 человек. В ответ на атаку израильская авиация инициировала массированные бомбардировки регионов сектора Газа. По данным на начало 2023 года, в анклаве проживали около 2,3 миллиона человек.